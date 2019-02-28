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Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки
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28 февраля 2019, 05:31
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Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода
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28 февраля 2019, 05:06
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В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве
В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело …
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28 февраля 2019, 03:26
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В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова
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28 февраля 2019, 02:54
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Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора
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28 февраля 2019, 02:09
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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской
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27 февраля 2019, 05:31
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В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку
В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. …
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27 февраля 2019, 02:43
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В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина
Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ …
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27 февраля 2019, 08:43
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В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»
25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили …
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26 февраля 2019, 03:23
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Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
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25 февраля 2019, 05:45
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Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку
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22 февраля 2019, 12:18
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На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой
Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в …
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18 февраля 2019, 10:06
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В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины
В выходные полицейские догоняли автомобилиста-нарушителя, экстремальная гонка попалась на видео. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя ВАЗ-2108 на улице Гагарина, но он попытался скрыться. На улице Киевской он столкнулся с иномаркой «Рено Логан», а затем, двигаясь задним ходом, наехал на патрульный …
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18 февраля 2019, 11:27
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Самаре часть Демократической перекрыли на выезд из города
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27 декабря 2017, 11:07
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В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда
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20 декабря 2017, 08:07
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В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором
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11 декабря 2017, 11:06
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Названы сроки запуска новой развязки на Демократической
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27 июля 2017, 09:01
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В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин
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6 июня 2017, 09:33
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