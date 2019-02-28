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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
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Материалы по теме:

Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Жители Сызрани засняли очаровательную белку в Юго-Западном районе города. Удивительно, но пушистая красотка не пугается мужчины с камерой, а с удовольствием позирует и лакомится семечками, которые рассыпали по ее кормушке. Автор видео - житель Сызрани Василий Артюшин частенько снимает ролики 
28 февраля 2019, 05:31
Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Должник из Самарской области рассчитался с родственниками после того, как приставы арестовали его имущество. Исполнительное производство завели в отделе Октябрьска. Местный житель должен был отдать жене брата 300 тысяч рублей, которые он занял, но не вернул в оговоренный срок. Судебные 
28 февраля 2019, 05:06
В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело 
28 февраля 2019, 03:26
В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, машина такси наехала на препятствие - врезалась в дерево. Возможно, автомобиль протаранил его после столкновения с другой 
28 февраля 2019, 02:54
Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

В среду, 27 февраля, под колеса троллейбуса в Промышленном районе Самары угодил пешеход. В 18:10 51-летняя женщина, водитель троллейбуса, ехала по улице Стара-Загора в направлении Ново-Вокзальной. Она сбила пешехода — 63-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался 
28 февраля 2019, 02:09
В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. 
27 февраля 2019, 02:43
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в 
18 февраля 2019, 10:06
В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины

В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины

В выходные полицейские догоняли автомобилиста-нарушителя, экстремальная гонка попалась на видео. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя ВАЗ-2108 на улице Гагарина, но он попытался скрыться. На улице Киевской он столкнулся с иномаркой «Рено Логан», а затем, двигаясь задним ходом, наехал на патрульный 
18 февраля 2019, 11:27
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
В Самаре часть Демократической перекрыли на выезд из города

В Самаре часть Демократической перекрыли на выезд из города

В Самаре частично перекрыли движение транспорта по улице Демократической. Это связано с работами по монтажу балок пролетного строения нового путепровода, который возводят на пересечении с улицей Ташкентской. Перекрыт участок дороги на выезд из города. Работы начались во вторник, 26 декабря, 

27 декабря 2017, 11:07
В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда

В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда

В правительстве Самарской области сообщили подробности о перекрытии движения транспорта в четверг. 21 декабря в Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда. Ограничение будет действовать в ночные часы с 22 часов до шести утра вплоть до 24 декабря.

«В Самаре 

20 декабря 2017, 08:07
В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В воскресенье, 10 декабря, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись трактор и трамвай №22. ДТП произошло на улице Ново-Садовой, а районе пересечения с улицей Потапова. Было уже около шести часов вечера. На линии встали трамваи. Представитель ТТУ г.о. Самара опубликовал 
11 декабря 2017, 11:06
Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

На пересечении улиц Демократической и Ташкентской уже осенью завершится строительство двухуровневой автомобильной развязки. Возведение объекта длиной 90 метров обходится в 160 млн рублей. Здесь организуют 4 полосы движения - по две в каждую сторону. Путепровод на две трети уже готов.

Валерий 

27 июля 2017, 09:01
В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

Вечером в понедельник, 5 июня, на улице Демократической в течение часа произошло два ДТП с участием девяти автомобилей. По данным МЧС, сообщение о первой аварии поступило в 17:16. Столкнулись пять машин. Менее часа спустя еще одно ДТП с участием четырех 

6 июня 2017, 09:33
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