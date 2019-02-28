В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин Вечером в понедельник, 5 июня, на улице Демократической в течение часа произошло два ДТП с участием девяти автомобилей. По данным МЧС, сообщение о первой аварии поступило в 17:16. Столкнулись пять машин. Менее часа спустя еще одно ДТП с участием четырех …