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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

Перед входом в Самарскую губернскую думу сегодня утром состоялась акция против смягчения антиалкогольного закона. Напомним, сейчас алкогольные напитки не продаются с 22:00 до 10 часов утра. Время ночного запрета предполагается сократить на три часа с 23:00 до 8 утра. Репортаж 

24 октября 2017, 12:22
Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

В субботу, 21 октября, состоится важная акция. Самарцы и гости города смогут оказать посильную помощь малышам и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как рассказали в благотворительном фонде «Радость», в гипермаркетах сети «Ашан» пройдет сбор вещей и товаров, в 

20 октября 2017, 12:04
«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

В Самаре состоялся второй этап акции «Живи, лес!» по сбору желудей дуба черешчатого. В мероприятии приняли участие более двух сотен горожан. Совместными усилиями они насобирали 1000 килограмм лесосеменного материала, передает областной Минлесхоз.

«Нам удалось не только выполнить и значительно 
15 октября 2017, 04:37
В Самаре пройдет важная акция по защите природы и здоровья людей

В Самаре пройдет важная акция по защите природы и здоровья людей

С 26 по 28 сентября в Самаре, в центре «Экспо-Волга» при поддержке Самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» состоится акция по сбору отработанных батареек. В рамках Года экологии в России она пройдет на выставке «Промышленный салон. Металлообработка».

Инициатор акции 
25 сентября 2017, 10:55
Телерадиокомпания ТЕРРА и радиостанция «DFM» наградили победительницу ежегодного конкурса

Телерадиокомпания ТЕРРА и радиостанция «DFM» наградили победительницу ежегодного конкурса "Мисс бикини"

В финале состязания развернулась нешуточная борьба. Наибольшее, но при этом одинаковое количество голосов набрали две девушки - Евгения Давыдова и Яна Скопцова. Поэтому организаторы конкурса приняли решение продлить голосование за финалисток еще на 5 дней.
В итоге победительницей конкурса "Мисс 

19 сентября 2017, 06:03
Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Радиостанция «DFM в Самаре» представляет: конкурс «МИСС БИКИНИ 2017». Покажи свою фотку в бикини всем! Регистрируйся на нашем сайте и отправляй заявку прямо сейчас! Нужно успеть до 10 августа – в этот день стартует голосование. Подведение итогов состоится 11 сентября. 
10 июля 2017, 05:24
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2017, 12:50
Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом 

10 января 2017, 03:45
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