У нас есть реальная тачка, и она может стать твоей!
Сними короткое видео за рулем воображаемой машины и загрузи его до 22 декабря на сайт dfm.ru !
Из 8 полуфиналистов – авторов самых классных роликов – мы выберем 2 финалистов.
А они сразятся в утреннем шоу VITAMIN D за крутой автомобиль! Открой свой DFM!
18+
Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на www.dfm.ru. Срок проведения акции в эфире – с 11.12.2017 по 22.12.2017.
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