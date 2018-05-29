В Тольятти гордума утвердила Генеральный план развития города до 2038 года. Работу по его подготовке выполнило самарское областное унитарное предприятие "ТеррНИИгражданпроект", известное, как генеральный проектировщик стадиона "Самара Арена". Генплан предусматривает реализацию инфраструктурных проектов, развитие Особой Экономической Зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», зон отдыха. Планируется застроить территории за улицей Калмыцкой и Московским проспектом, сдать за 20 лет в Автограде 6 млн квадратных метров жилья.
К слову, это почти в 2 раза меньше площади нынешнего жилого фонда многоквартирных домов города, в котором зарегистрировано почти 500 тысяч человек. Кого чиновники собираются заселять в новом жилье, не уточнятся. Все-таки в последние время население Тольятти устойчиво падает: с 720 тысяч в 2015 году - до 710 в 2017. Причина - непростая экономическая ситуация на АвтоВАЗе, утверждают эксперты. Сегодня тольяттинцы стремятся массово уехать. По последним данным СОФЖИ, число выставленных на продажу квартир в Автограде почти в 2 раза превышает аналогичный самарский показатель - 3100 против 1700 предложений. При том, что население Самары практически в 2 раза больше. В Генплане также подсчитано, что к 2038 году Тольятти потребуется 88 новых детсадов, 31 школа, 59 объектов физкультуры и спорта. Кроме того, документ предусматривает строительство океанариума, цирка, планетария, зоопарка и дельфинария.
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