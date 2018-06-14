5
53
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.        888  888     888888888                       888b     d888 
 d88P  Y88b       888  888     888                             8888b   d8888 
 888    888       888  888     888                             88888b.d88888 
 Y88b. d888   .d88888  888888  8888888b.    8888b.    .d88b.   888Y88888P888 
  "Y888P888  d88" 888  888          "Y88b      "88b  d88P"88b  888 Y888P 888 
        888  888  888  888            888  .d888888  888  888  888  Y8P  888 
 Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b.   Y88b  d88P  888  888  Y88b 888  888   "   888 
  "Y8888P"    "Y88888   "Y888   "Y8888P"   "Y888888   "Y88888  888       888 
                                                          888                
                                                     Y8b d88P                
                                                      "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре

Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре

В Самаре на портале по поиску работы «Зарплата.ру» появилась необычная вакансия. Работодатели ищут двойников известных людей, которым обещают платить от 100 тысяч рублей. Работать нужно будет вахтовым методом в Санкт-Петербурге. Как указано в сообщении, дублеру нужно будет «стоять на сцене 

25 мая 2018, 12:19
Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»

Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»

Приговор по делу «жигулевских обнальщиков», который пытались обжаловать адвокаты подсудимых, Самарский областной суд оставил без изменений. Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА», Александра и Сергея Анисифоровых, Александра Гадалина и Сергея Каменского служители Фемиды признали виновными в том, что они обналичили около 

17 ноября 2017, 02:46
Арбитражный суд Самарской области опять ищет председателя

Арбитражный суд Самарской области опять ищет председателя

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила очередной конкурс о начале приема документов на вакантную должность председателя Арбитражного суда Самарской области. За 2 года это уже 3-я попытка подобрать подразделению полноценного руководителя. Напомним, пост освободился в мае 2015-го. Полномочия занимавшего его Дмитрия 

15 мая 2017, 01:57
В Самаре ищут председателя апелляционного суда

В Самаре ищут председателя апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантной
должности председателя самарского Одиннадцатого арбитражного апелляционно­го суда. Документы от соискателей на конкурс будут приниматься до 30 янва­ря. Как уже сообщала "ТЕРРА", нынешний руководитель Александр Ефанов подать их уже не сможет, так 

16 января 2017, 12:54
Музей рок-н-ролла «ZVEZDA» на конкурсной основе ищет директора!

Музей рок-н-ролла «ZVEZDA» на конкурсной основе ищет директора!

Если вы активный и креативный, разбираетесь в музыке и ее тенденциях, готовы трудиться с большой самоотдачей - вы наш кандидат!

Мы сработаемся, если вы стрессоустойчивы, умеете критически мыслить, понимаете потребности бизнеса, способны принимать нестандартные решения и готовы к построению новых проектов.
 
Требования 

19 декабря 2016, 07:30
Владимира Сюсина зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты в Кировский районный совет

Владимира Сюсина зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты в Кировский районный совет

Сегодня, 4 сентября, такое решение принял Самарский областной суд. Служители Фемиды рассмотрели жалобу депутата городской думы столицы губернии Владимира Сюсина на отказ в регистрации в качестве кандидата в районный совет.

Напомним, следственный комитет обвиняет народного избранника в получении 
4 сентября 2015, 02:23
Самарскую семью с двумя детьми выселяют из квартиры

Самарскую семью с двумя детьми выселяют из квартиры

Во вторник, 4 августа, Самарский областной суд в очередной раз подтвердил правомочность выселения из квартиры семьи с двумя маленькими детьми. Как уже рассказывала "ТЕРРА", собственник жилья Сергей Акимов подарил его своей гражданской жене, которая и продала недвижимость семье Потаповых, взявшей 
4 августа 2015, 02:37
Самарский областной суд отправил за решетку обвиняемых в убийстве 14-летней девушки

Самарский областной суд отправил за решетку обвиняемых в убийстве 14-летней девушки

Сегодня, 23 июля, вынесли приговор по делу о жестоком убийстве несовершеннолетней. На скамье подсудимых Сергей Крестов и Александр Зинковский. Согласно материалам дела, в июле прошлого года они пошли гулять вместе с 14-летней знакомой. Вместе выпивали на берегу озера Сакулино. Когда 
23 июля 2015, 09:45
В Самаре пропал председатель ТСЖ

В Самаре пропал председатель ТСЖ

В Промышленном районе Самары ищут председателя ТСЖ. Об этом сегодня, 20 мая, заявили на еженедельной общегородской планерке в городском департаменте ЖКХ. Чиновники уверяют: мужчина жив. Но игнорирует свои обязанности. Он исчез вместе с деньгами жителей - точная сумма пока неизвестна. 

20 мая 2014, 12:19
Николай Лядин стал председателем Думы Сызрани

Николай Лядин стал председателем Думы Сызрани

Дума Сызрани шестого созыва выбрала своего председателя. Им стал Николай Лядин. Отметим, депутат прошел в Думу по партийным спискам от "Единой России". Лядин официально вступил в должность, приняв присягу. Депутаты определились и с заместителем председателя. Им стал Сергей Гришин.

На этом 

24 сентября 2013, 08:04
Требуется менеджер по работе с факелоносцами

Требуется менеджер по работе с факелоносцами

Недавно социальные сети взорвала интернет-ссылка на олимпийскую вакансию менеджера по работе с факелоносцами. От кандидата требовался опыт подобной работы от одного до трех лет и отличный английский язык. За полный рабочий день в разъездах специалисту предлагали оклад от 40 000 до 

15 августа 2013, 11:07
Коллектив Арбитражного суда Самарской области получил нового председателя

Коллектив Арбитражного суда Самарской области получил нового председателя

Сегодня коллективу Арбитражного суда Самарской области представили нового председателя. Прежний глава - Николай Новиков - возглавил арбитраж Татарстана. 31-летний Дмитрий Плешков - один из самых молодых назначенцев. Новый председатель Арбитражного суда Самарской области сделал стремительную карьеру. Через год после окончания 

14 июня 2013, 07:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх