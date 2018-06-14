Высшая квалификационная коллегия судей России открыла сразу несколько вакансий. Одна из них – председатель Самарского областного суда. Документы будут приниматься от соискателей до 16 июля. После истечения этого срока поступившие заявки на рассмотрение не попадут.
Напомним, с 2007 года областной суд возглавляет Любовь Дроздова. В 2013 она была вновь назначена на этот пост. Скоро срок ее полномочий истекает, в связи с чем и был объявлен поиск соискателей. Впрочем, не исключено, что она останется на новый срок.
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