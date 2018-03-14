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Две иномарки столкнулись на Московском шоссе в Самаре

Две иномарки столкнулись на Московском шоссе в Самаре

Утром 16 февраля на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП. В районе улицы Луначарского столкнулись автомобили «Форд» и «Ауди». В результате аварии оказалось парализованным движение в обе стороны. Также в направлении из города остановились все троллейбусы.

В результате ДТП 
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Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

В конце этой недели из-за народных гуляний по случаю Масленицы в Самаре перекроют часть дорог в центре города.

С 0:00 16 февраля до 23:00 18 февраля будет запрещен въезд транспорта на площади Куйбышева. Напомним, именно там пройдет основная часть прозничных торжеств.

С 

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Сквозной проезд по улице Луначарского в Самаре откроют не раньше конца марта

Сквозной проезд по улице Луначарского в Самаре откроют не раньше конца марта

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Основная проблема - до сих пор не перенесенная труба водовода. Сейчас завершен монтаж освещения и светофоров. Но 

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В Самаре названы новые сроки открытия движения по улице Луначарского

В Самаре названы новые сроки открытия движения по улице Луначарского

В сети появились новые предполагаемые сроки открытия улицы Луначарского. Представитель самарского департамента градостроительства сообщил в "Твиттере", что это произойдет до 1 марта.

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30 января 2018, 02:12
В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

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«Планируем ввод до конца первого 
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Сроки открытия улицы Луначарского переносятся на неопределенное время

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Переносятся на неопределенное время сроки открытия улицы Луначарского, которую начали строить еще 3 года назад. Накануне в социальных сетях самарцы написали, что съезд с Московского шоссе на эту дорогу уже открыт. Однако сегодня проезд снова заблокировали. За три года на 

13 декабря 2017, 05:14
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