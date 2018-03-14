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В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?
Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
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13 марта 2018, 12:03
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Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области
С 1 по 30 апреля в Самарской области введут временные ограничения для движения фур по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает региональные минтранс. Мера необходима для обеспечения сохранности асфальта. Весной из-за переизбытка влаги на проезжей части происходит резкое снижение прочности покрытия. …
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12 марта 2018, 07:01
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98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области
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5 марта 2018, 01:25
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Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары
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5 марта 2018, 08:28
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Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение …
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28 февраля 2018, 10:29
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Две иномарки столкнулись на Московском шоссе в Самаре
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16 февраля 2018, 11:01
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Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги
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14 февраля 2018, 09:08
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Сквозной проезд по улице Луначарского в Самаре откроют не раньше конца марта
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13 февраля 2018, 03:49
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В Самаре названы новые сроки открытия движения по улице Луначарского
В сети появились новые предполагаемые сроки открытия улицы Луначарского. Представитель самарского департамента градостроительства сообщил в "Твиттере", что это произойдет до 1 марта.
Во вторник, 30 января, на заседании Самарской губернской думы прозвучала информация, что новую кольцевую развязку на пересечении …
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30 января 2018, 02:12
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В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года
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25 декабря 2017, 01:50
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Сроки открытия улицы Луначарского переносятся на неопределенное время
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13 декабря 2017, 05:14