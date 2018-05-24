В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре



"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на … Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре."Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на