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К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»
В Самаре привлекут казаков к охране общественного порядка во время ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении областного правительства. Один час работы казачьего дружинника будет стоить 120 рублей. На субсидии могут рассчитывать только те казачьи общества, кто соответствует определенным критериям. …
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24 мая 2018, 12:39
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Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая
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24 мая 2018, 10:19
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Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары
В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение …
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23 мая 2018, 03:34
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Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области
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23 мая 2018, 11:21
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«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 05:00
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«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха
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21 мая 2018, 09:45
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Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения
В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети …
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17 мая 2018, 07:00
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Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»
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17 мая 2018, 04:00
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В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»
16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских …
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17 мая 2018, 09:18
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Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды
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21 марта 2018, 05:08
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В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре
Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.
"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на …
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19 марта 2018, 08:03
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Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре
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13 марта 2018, 10:04
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В Самаре движение по путепроводу на Ташкентской откроют весной
Строительство 80-метрового путепровода через улицу Ташкентскую завершат в конце апреля, сообщили в правительстве Самарской области. Сооружение возводят на пересечении с улицей Демократической в рамках реконструкции трехкилометрового участка Ташкентской от больницы имени Середавина до улицы Солнечной. Дорога на Ташкентской расширена с …
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25 января 2018, 04:13
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В Самаре на Ташкентской ограничат движение транспорта
В Самаре частично перекроют движение транспорта по улице Ташкентской. Проезд будет закрыт по правой стороне дороги, автомобильный транспорт пустят по левой стороне. Как сообщил замначальника отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Артем Кудашев, пока схема проходит согласование, передает 63.ru. Перекрытие …
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19 января 2018, 05:10