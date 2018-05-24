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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»

К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»

В Самаре привлекут казаков к охране общественного порядка во время ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении областного правительства. Один час работы казачьего дружинника будет стоить 120 рублей. На субсидии могут рассчитывать только те казачьи общества, кто соответствует определенным критериям. 

24 мая 2018, 12:39
Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

В Самаре 28 мая завершается прием заявлений от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Напомним, в центре города движение транспорта будет ограничено с 14 июня по 15 июля в связи с 
24 мая 2018, 10:19
Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение 
23 мая 2018, 03:34
Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

В Самарской области во время ЧМ-2018 ограничат движение транспорта на участках федеральных трасс общего пользования. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. Речь идет о трассах М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу и дороге Самара - Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Запрет 
23 мая 2018, 11:21
«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

В Самаре на проспекте Кирова у поворота на проспект Карла Маркса появилась «двойная сплошная», сообщил в соцсети очевидец 21 мая. Он опубликовал 
21 мая 2018, 05:00
«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

В Самаре сняли с воздуха «последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018. До старта чемпионата осталось 25 дней. Новое видео опубликовал в сети пользователь Александр Странник. Продолжительность ролика 3 минуты 56 секунд. Зрителю открывается вид на пешеходную дорогу, которая ведет от остановки 
21 мая 2018, 09:45
Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети 

17 мая 2018, 07:00
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала  новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских 

17 мая 2018, 09:18
Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды

Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды

В Самаре без холодного водоснабжения остались несколько жилых домов, расположенных на улице Ташкентской и проспекте Карла Маркса.

«Для определения утечки из водопроводного колодца с 15 часов 21 марта без холодного водоснабжения: проспект Карла Маркса - 453-463 (нечетная сторона); Ташкентская 
21 марта 2018, 05:08
В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре

В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре

Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.

"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на 
19 марта 2018, 08:03
Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

В Самаре во вторник, 13 марта, временно будет закрыто движение трамваев по улице Ташкентской. Общественный рельсовый электротранспорт не будет курсировать по участку от 15-го микрорайона до Барбошиной поляны с 10 часов утра до 13:00. Это связано с работами на новой 

13 марта 2018, 10:04
В Самаре движение по путепроводу на Ташкентской откроют весной

В Самаре движение по путепроводу на Ташкентской откроют весной

Строительство 80-метрового путепровода через улицу Ташкентскую завершат в конце апреля, сообщили в правительстве Самарской области. Сооружение возводят на пересечении с улицей Демократической в рамках реконструкции трехкилометрового участка Ташкентской от больницы имени Середавина до улицы Солнечной. Дорога на Ташкентской расширена с 

25 января 2018, 04:13
В Самаре на Ташкентской ограничат движение транспорта

В Самаре на Ташкентской ограничат движение транспорта

В Самаре частично перекроют движение транспорта по улице Ташкентской. Проезд будет закрыт по правой стороне дороги, автомобильный транспорт пустят по левой стороне. Как сообщил замначальника отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Артем Кудашев, пока схема проходит согласование, передает 63.ru. Перекрытие 
19 января 2018, 05:10
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