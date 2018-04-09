Открытое горение в здании рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано. Добиться этого результата удалось спустя 2 часа и 26 минут после поступления сигнала о начале возгорания.
Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на тушении крупного пожара задействован 71 человек и 22 единицы техники. Помощь в проведении работ оказывают специалисты «СКС» и сотрудники полиции. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь охватил порядка 450 квадратных метров площади. Пострадавших в результате ЧП нет.
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