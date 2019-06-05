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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой
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5 июня 2019, 02:15
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Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных
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5 июня 2019, 01:35
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше
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3 июня 2019, 12:26
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Самарские пляжи готовят к новому сезону
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21 мая 2019, 09:46
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«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора
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4 мая 2019, 02:58
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Фестиваль «Жигулевская вишня» пройдет 11 августа
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24 июля 2018, 10:14
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Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018
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10 июля 2018, 02:39
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Туристам предлагают побывать в круизе длительностью в 245 дней
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7 мая 2018, 04:27
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Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101
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20 апреля 2018, 02:00
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Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала
Краснодарские мотоциклисты совершили уникальное путешествие по Байкалу. Они преодолели путь между двумя самыми удаленными берегами озера. Всего экстремалы проехали 642 километра. Не исключено, что теперь они попадут в Книгу рекордов Гиннеса.
Руководил экспедицией заслуженный путешественник России Анатолий Гвирдишвили. В пути …
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28 марта 2018, 12:21
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Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису
Блогер eirc63 поведал про необычную лисичку, которая обитает в районе Каменной чаши в Ширяево. "Совершенно ручное дикое животное выходит на грунтовую дорогу поклянчить "хавчик", разве что хвостом не виляет. Гладить мы побоялись, но лисичка всячески выражала готовность. Потом узнал, …
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19 сентября 2017, 09:10
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В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо
Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, …
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20 июня 2017, 07:57
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