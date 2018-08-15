На днях к сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из частных домов. Там сработала сигнализация. Прибывших работников вневедомственной охраны встретила хозяйка жилья. Она рассказала, что в доме спит неизвестный мужчина.
Незваным гостем оказался вор-домушник. Он залез в дом через окно. Первым, что ему попалось под руку, оказалась бутылка хозяйского коньяка. Недолго думая, мужчина ее осушил и сразу уснул. Проснулся он уже в компании росгвардейцев.
Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба регионального управления ФСВНГ.
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