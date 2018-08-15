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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
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Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется 
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В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

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В Сызрани прошел суд над местным жителем, который соблазнился перспективой легкой наживы. Мужчина работал продавцом в одном из салонов связи. В один из дней он зашел на склад и на глаза ему попался смартфон стоимостью почти 17 тысяч рублей. Продавец 
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Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Полицейским из дежурной части Сызранского линейного отдела сообщили, что неизвестные украли блок радиатора, который является составной частью железнодорожной путевой машины. Стоимость похищенного составила более 11 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей 
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Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче

Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче




Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается 
27 июля 2018, 03:30
Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд 
27 июля 2018, 02:31
Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области, руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова отправили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес суд Самарского района города. Об этом сообщает корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА», находящийся на месте событий.

Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками 

26 июля 2018, 09:13
Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления 

25 июля 2018, 01:56
Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии в Сызрани предотвратил крупную кражу. В свой выходной день прапорщик Вадим Душухин отправился с семьей в торговый центр. В какой-то момент он заметил, как покупатель схватил с прилавка лоток с ювелирными украшениями и попытался спрятать под одеждой. Страж 

25 июля 2018, 11:08
Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.

Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, 

5 февраля 2018, 08:28
Самарец украл из магазина коньяк и не выпил

Самарец украл из магазина коньяк и не выпил

Полицейские сообщили о задержании в Самаре подозреваемого в хищении коньяка. Бутылка алкоголя была украдена в магазине на улице Димитрова. За помощью к стражам порядка обратились сотрудники торговой точки. Они рассказали, что один из посетителей схватил с коньяк стоимостью 1260 рублей 

30 марта 2017, 03:08
Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену на водку на 8 процентов и на коньяк на 15%. Таким образом, стоимость первой будет от 205 рублей, второго от 371 рубля. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов. 

8 февраля 2017, 01:59
В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

На железнодорожном вокзале Самары задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в продаже опасного для здоровья алкоголя. По данным силовиков, она торговала спиртным на платформе №2. У женщины изъяли бутылку с этикеткой «Коньяк «Лезгинка» объемом пол-литра.

Содержимое бутылки проверили эксперты. Установлено, что алкоголь был 

14 декабря 2016, 10:52
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