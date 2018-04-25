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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи

Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи

В понедельник, 23 апреля, 9-й окружной апелляционный суд США вынес решение, по которому закон об авторских правах к животным применять нельзя. Дело в том, что с 2015 года фотограф Дэвид Слейтер судится с правозащитной организацией PETA из-за селфи с обезьянкой 
24 апреля 2018, 03:09
Водитель пикапа сбил лосиху в Самарской области

Водитель пикапа сбил лосиху в Самарской области

Вечером 23 апреля в Богатовском районе Самарской области произошло ДТП. Водитель пикапа сбил взрослую лосиху. Животное выбежало на трассу, и автолюбитель просто не успел вовремя его заметить и затормозить в темноте. От полученных травм лосиха умерла. Водитель не пострадал, однако 
24 апреля 2018, 09:53
В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.

«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! 

20 апреля 2018, 12:53
Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во 

18 апреля 2018, 03:33
Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области

Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области

В Самарской области могут ужесточить закон о тишине. Предполагается ввести запрет на шум в домах в обеденное время (с 13 до 15 часов) и с 20:00 до 8 часов утра (в 
4 апреля 2018, 11:58
РЖД готовит закон о

РЖД готовит закон о "черных списках" для пассажиров

"Российские железные дороги" хотят внести на рассмотрение законопроект о «черных списках» для пассажиров. Об этом рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, людям, которые создают опасность для своих спутников, надо ограничить доступ на поезда, сообщает РБК
15 января 2018, 01:48
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который обязывает руководство больниц обеспечивать возможность родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. По его словам, в действующих документах такая возможность не оговаривается. По сути, разрешение на посещение пациентов родственниками сейчас является 
11 января 2018, 10:48
С 1 января в России начнут платить за рождение первого ребенка

С 1 января в России начнут платить за рождение первого ребенка

С 1 января следующего года в России начнут платить за рождение первого ребенка. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Объем выделяемых на эти цели средств в 2018-м составит 21,5 млрд рублей. Для получения денег среднедушевой доход семьи не должен превышать 

29 декабря 2017, 07:01
4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с 

29 ноября 2017, 06:10
Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области

Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области

Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области. Волжского района и города Чапаевска.
В эти минуты началось выступление кандидатов, претендующих на эту должность в Волжском районе. Изначально в списке претендентов 18 человек. Их выступления заслушает специальная комиссия, состоящая из местных 

22 марта 2017, 12:34
Сразу два самарских проекта оказались в числе лучших на федеральном конкурсе муниципальных практик

Сразу два самарских проекта оказались в числе лучших на федеральном конкурсе муниципальных практик

Его итоги накануне подведены в ходе совместного заседания советов по местному самоуправлению Государственной Думы и Совета Федерации. На суд экспертов было представлено более шестисот работ из 60 регионов России. Подробнее о лауреатах смотрите на телеканале "ТЕРРА" сегодня в вечернем выпуске 

21 апреля 2016, 04:43
Муниципалитетам нужно увеличивать доходы

Муниципалитетам нужно увеличивать доходы

Новый подход к бюджетной политике региона. По поручению губернатора и областного кабинета министров муниципалитеты должны будут увеличить свои собственные доходы, чтобы получить дополнительные средства на социально значимые проекты на условиях софинансирования.
Первый шаг к достижению этой цели уже сделан. Региональный бюджет 

24 декабря 2013, 06:03
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