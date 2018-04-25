В Самарской области полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали местным властям. Во вторник, 24 апреля, депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». При отлове безнадзорных зверей запрещено применять способы и технические приспособления, которые могут навредить здоровью животного.
«Нововведения позволят муниципалитетам получать дополнительные средства из областного бюджета на проведение мероприятий по отлову и содержанию, а также расширить механизмы поддержки организаций, занимающихся содержанием безнадзорных животных. На исполнение переданных полномочий органам местного самоуправления предусмотрены субвенции из областного бюджета», - сообщили в мэрии Самары.
Информацию о найденных собаках будут размещать на сайте департамента городского хозяйства и экологии и соцсетях. Если хозяин найдется, «потеряшка» вернется домой. Если нет, то ему помогут подыскать новый дом.
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