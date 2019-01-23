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В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры
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23 января 2019, 05:23
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В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове
В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое …
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23 января 2019, 04:41
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Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
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23 января 2019, 04:08
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В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
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23 января 2019, 03:09
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В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру
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23 января 2019, 02:22
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Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре
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23 января 2019, 10:57
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В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали
В ожоговый центр больницы имени Пирогова госпитализированы шесть пострадавших из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. В числе пациентов пять взрослых и один ребенок.
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23 января 2019, 09:16
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В Самаре демонтировали поврежденный участок на тепломагистрали
В Самаре продолжается устранение крупной аварии в Крещенские морозы. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», теплоэнергетики демонтировали поврежденный участок тепломагистрали в районе улиц Стара-Загора и Ташкентской. Сейчас рабочие устанавливают новый трубопровод. Напомним, что из-за порыва на теплотрассе диаметром 1000 мм …
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23 января 2019, 08:45
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Порыв на тепломагистрали оставил без отопления 471 здание в Самаре
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22 января 2019, 06:34
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На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм
Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.
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22 января 2019, 04:45
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В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре
Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи.
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22 января 2019, 03:56
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В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение
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22 января 2019, 02:36
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