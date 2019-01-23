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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти водитель, лишенный прав, устроил аварию, в которой пострадали его пассажиры. 18 января 32-летний мужчина ехал на иномарке Opel Astra по Лесопарковому шоссе в сторону Спортивной. Поравнявшись с домом № 42, он не справился с управлением и его машина 
23 января 2019, 05:23
В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое 
23 января 2019, 04:41
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно 
23 января 2019, 04:08
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В начале февраля в губернской столице пройдет пятый самарский лыжный марафон «Сокольи горы». Автомобилистам нужно быть особенно внимательными 2 февраля — в этот день с 07:00 до 16:30 по трассе на кладбище «Лесное», на отрезке от лыжной базы «Учебно-спортивный центр 
23 января 2019, 03:09
В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

Полицейские выясняют подробности ДТП с грузовиком и иномаркой в Самаре. Во вторник, 22 января, столкновение произошло на 27 километре обводной дороги областной столицы. 37-летняя женщина ехала на иномарке Renault Sandero со стороны поселка Алексеевка в направлении трассы «Подъезд к г. 
23 января 2019, 02:22
Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Последние новости с места аварии на тепломагистрали около дома № 257 по улице Стара-Загора: ведется центровка и подгонка нового участка теплопровода, развернуто два сварочных поста. Рабочие начали откачку воды из канала, сообщили в Минэнерго и ЖКХ. 
 
- К 12:00 планируется завершить 
23 января 2019, 10:57
В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали

В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали

В ожоговый центр больницы имени Пирогова госпитализированы шесть пострадавших из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. В числе пациентов пять взрослых и один ребенок.

- Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вопрос лечения на контроле руководства ведомства, - 
23 января 2019, 09:16
В Самаре демонтировали поврежденный участок на тепломагистрали

В Самаре демонтировали поврежденный участок на тепломагистрали

В Самаре продолжается устранение крупной аварии в Крещенские морозы. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», теплоэнергетики демонтировали поврежденный участок тепломагистрали в районе улиц Стара-Загора и Ташкентской. Сейчас рабочие устанавливают новый трубопровод. Напомним, что из-за порыва на теплотрассе диаметром 1000 мм 
23 января 2019, 08:45
Порыв на тепломагистрали оставил без отопления 471 здание в Самаре

Порыв на тепломагистрали оставил без отопления 471 здание в Самаре

Во вторник, 22 января, из-за порыва на теплотрассе диаметром 1000 мм без отопления осталось 471 здание в областной столице. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, сроки ремонта зависят от характера повреждений, его должны установить примерно в 19:00. Ранее 
22 января 2019, 06:34
На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.

- На данный момент место повреждения 
22 января 2019, 04:45
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи. 

«На пересечении улиц Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев 
22 января 2019, 03:56
В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение

В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение

В домах Советского района областной столицы похолодало: там ограничили теплоснабжение из-за утечки на сетях. Коммунальная авария затронула 7 многоквартирных домов: № 4, 4А, 6, 8, 8А по улице Загорской и два здания № 101 и 103 по улице Энтузиастов.
«По информации 
22 января 2019, 02:36
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