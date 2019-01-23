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Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре
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24 января 2019, 01:56
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Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны
Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.
В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты …
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24 января 2019, 01:18
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На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб
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23 января 2019, 10:29
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Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру
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23 января 2019, 10:15
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Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте
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23 января 2019, 09:55
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В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры
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23 января 2019, 05:23
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Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
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23 января 2019, 04:08
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Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00
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23 января 2019, 01:27
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Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре
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23 января 2019, 10:57
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В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали
В ожоговый центр больницы имени Пирогова госпитализированы шесть пострадавших из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. В числе пациентов пять взрослых и один ребенок.
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23 января 2019, 09:16
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