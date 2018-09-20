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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
20 сентября 2018, 06:05
Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Бывшего директора сети ювелирных магазинов «Аляска» Алексея Борисова нашли повешенным в лесу. Родственники искали бизнесмена с конца августа: он уехал из дома и исчез. Через три дня его джип GreatWall обнаружили на 1-й линии Студеного оврага. Труп предпринимателя увидели только 
20 сентября 2018, 04:39
В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

Суд Новокуйбышевска вынес приговор по скандальному делу о вымогательстве денег, недвижимости и лишении человека свободы. По версии следствия, 32-летний Максим Масальский в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года находился в гостях у своего знакомого в Новокуйбышевске. Мужчина пристегнул 
20 сентября 2018, 03:23
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.

Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за  составом и качеством воздуха в 
18 сентября 2018, 02:45
В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.

В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой 
17 сентября 2018, 09:25
Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

В выходные в Самарской области будет теплая погода без осадков. Но в начале следующей недели ситуация начнет меняться: в большинстве районов пройдут дожди, значительно похолодает.  В ночь на субботу, 15 сентября, синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь местами. Будет 
14 сентября 2018, 03:23
К концу недели Самару накроют дожди и грозы

К концу недели Самару накроют дожди и грозы

Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы.  По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, 
12 сентября 2018, 12:56
Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

На сегодняшний день в Самаре к новому отопительному сезону подготовлены 61% жилых домов. Об этом рассказали на рабочем совещании в городской администрации.

В этом году рабочие должны переложить 6457 погонных метров тепловых сетей на улицах Ново-Вокзальной, Кабельной, Теннисной, Стара-Загоре, 
7 августа 2018, 12:17
25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.

Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача 
24 апреля 2018, 11:05
Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.

Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк 

13 апреля 2018, 10:00
273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти

273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла 12 апреля в Тольятти. Из-за остановки котельной без горячей воды и отопления остались 273 жилых дома, расположенных в микрорайоне Жигулёвское Море и центральной части Комсомольского района города.

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты прокуратуры Комсомольского района.

«В ходе указанной 

12 апреля 2018, 03:22
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