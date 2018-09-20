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Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество
Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
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20 сентября 2018, 06:05
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Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу
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20 сентября 2018, 04:39
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В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее
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20 сентября 2018, 03:23
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Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
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20 сентября 2018, 08:53
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В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд
Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.
Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за составом и качеством воздуха в …
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18 сентября 2018, 02:45
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В Самарской области новая неделя стартует с дождей
В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.
В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой …
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17 сентября 2018, 09:25
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Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область
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14 сентября 2018, 03:23
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К концу недели Самару накроют дожди и грозы
Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы. По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, …
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12 сентября 2018, 12:56
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Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей
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7 августа 2018, 12:17
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25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти
На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.
Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача …
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24 апреля 2018, 11:05
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Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти
Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.
Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк …
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13 апреля 2018, 10:00
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273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти
Крупная коммунальная авария произошла 12 апреля в Тольятти. Из-за остановки котельной без горячей воды и отопления остались 273 жилых дома, расположенных в микрорайоне Жигулёвское Море и центральной части Комсомольского района города.
В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты прокуратуры Комсомольского района.
«В ходе указанной …
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12 апреля 2018, 03:22