Центробанк лишил лицензии столичный банк "Образование", представленный филиалами и сетью банкоматов в Самаре и Тольятти.
В сообщении регулятора говорится, что проблемы у кредитного учреждения возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества активов. В нем кредитовались компании, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Несколько дней назад банк ограничил выдачу наличных и сократил время работы отделений. На предупреждения Банка России в «Образовании» не реагировали, одновременно выводя активы в ущерб интересам кредиторов и вкладчиков и предоставляя недостоверную финансовую отчетность.
Регулятор усмотрел в действиях руководства банка признаки преднамеренного банкротства. Главными бенефициарами АО "АИКБ Образование» являются бизнесмены Юрий Айрапетян и Александр Мираков, на долю которых приходится 84% акций.
Кроме того, сегодня Банком России отозвана лицензия и у московского «Финарс банка». По состоянию на 1 апреля он занимал только 495 место в банковской системе страны.
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