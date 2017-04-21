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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Самарские банки отчитались об итогах работы в марте. Граждане по-прежнему предпочитают хранить деньги на депозитах, и большинство финансовых учреждений нарастили объемы вкладов.
На первом месте АктивКапитал Банк, на его счетах почти 21 миллиард рублей физлиц, на второй строчке Газбанк - 

19 апреля 2017, 02:01
Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

В прошлом году 53% российских заемщиков брали средства для частичного или полного погашения уже имеющихся задолженностей. Об этом информирует Объединенное кредитное бюро (ОКБ), эксперты которого провели исследование на основе данных 45 млн. россиян с открытыми кредитами.
Максимальные цифры зафиксированы в 

18 апреля 2017, 03:41
Кто покрывал «ФИА-Банк»?

Кто покрывал «ФИА-Банк»?

«Агентство по страхованию вкладов» уличило правоохранителей Тольятти в необъяснимом бездействии по отношению к бывшим топ-менеджерам «ФИА-Банка», лишившегося лицензии год назад.

По данным АСВ, городское управление МВД России неоднократно выносило отказы в возбуждении уголовного дела. Очередное постановление было отменено 4 
18 апреля 2017, 01:20
Выгоды от банковских вкладов стало меньше

Выгоды от банковских вкладов стало меньше

В России упала до исторического минимума максимальная ставка по вкладам крупнейших банков. Теперь она составляет 7,8 процента годовых. Это наименьший показатель с июля 2009 года, когда Центробанк начал рассчитывать важный финансовый индикатор. Для его определения используются данные по 10 банкам, 

14 апреля 2017, 04:06
ЦБ забрал лицензии у четырех банков

ЦБ забрал лицензии у четырех банков

В пятницу, 3 марта, Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех российских кредитных учреждений. Один из них московский - это Межрегиональный почтовый банк. Еще три базируются в Татарстане. Это «Татфондбанк», «ИнтехБанк» и «Анкор Банк».

По информации ЦБ, по состоянию на 1 января 

3 марта 2017, 12:43
Российские мобильные операторы начали выдавать микрокредиты

Российские мобильные операторы начали выдавать микрокредиты

Два оператора сотовой связи - "Билайн" и МТС - начали сотрудничать с микрофинансовыми компаниями. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на РБК.
Как сообщается, абоненты "Билайна" могут получить заем от 3 до 15 тыс. рублей под 2% на срок 

11 января 2017, 12:16
Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. 

29 декабря 2016, 02:28
Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Самая молодая заемщица оформила кредит в конце 2015 года. На тот момент ей было 20 лет. Самая «опытная» заемщица на момент оформления кредита была в три раза старше. На тот момент ей было 63 года, а ее трудовой стаж составлял 

21 декабря 2016, 04:11
Центробанк отозвал лицензию у банка с филиалом в Самаре

Центробанк отозвал лицензию у банка с филиалом в Самаре

ЦБ РФ в понедельник отозвал лицензии сразу у четырех кредитных учреждений. В том числе, у "Форус-Банка", имеющего центральный офис на улице Молодогвардейской в Самаре.
В сообщении регулятора говорится, что при неудовлетворительном качестве активов «Фора - Оппортьюнити Русский Банк» неадекватно оценивал 

19 декабря 2016, 05:40
Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

В ходе соцопроса с участием 200 тысяч человек британским ученым удалось установить, что любовь всё-таки важнее денег.  Как оказалось, повышение зарплаты делает людей счастливее на 0,2 балла по 10-балльной шкале, а любовь – на 0,6 балла.
Однако потери переживаются иначе. 

13 декабря 2016, 02:40
Центральный Банк России лишил лицензии столичный АйМаниБанк

Центральный Банк России лишил лицензии столичный АйМаниБанк

Офис кредитного учреждения, созданного еще в 1992 году, работал в Самаре на проспекте Кирова.
Регулятор объяснил крайнюю меру неисполнением банком федеральных законов, снижением собственных средств ниже минимального значения уставного капитала и норматива их достаточности ниже 2%. АйМаниБанк – участник системы 

5 октября 2016, 01:44
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