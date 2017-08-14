В понедельник, 14 августа, АвтоВАЗ возобновил работу после планового корпоративного отпуска. Сотрудники предприятия отдыхали с 24 июля по 13 августа. За это время в цехах автозавода провели модернизацию оборудования и регламентные ремонтные работы. Сборка автомобилей была также приостановлена на площадке компании в Ижевске и на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.
Напомним, по итогам июля АвтоВАЗ продал более 26000 автомобилей марки «Лада». Это на 22% больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Всего с начала года тольяттинский завод реализовал почти 167000 машин, что на 14% превышает результат первых семи месяцев 2016-го. По данным «Ассоциации европейского бизнеса», Lada в июле заняла 20,4% российского рынка, улучшив прошлогоднее значение на полпроцента.
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