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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Названы 10 моделей, которые в России угоняют очень редко

Названы 10 моделей, которые в России угоняют очень редко

Список машин, которые меньше всего интересуют автоугонщиков, возглавила Lada Vesta. Рейтинг опубликовало издание «За рулем». По данным исследователей, в прошлом году было продано 55 тысяч «вест», и только четыре машины были похищены. Коэффициент угоняемости для этой модели, рассчитываемый из 
11 августа 2017, 02:42
В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».

Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют 
11 августа 2017, 10:41
«Лады» отвоевывают рынок

«Лады» отвоевывают рынок

АвтоВАЗ по итогам июля продал 26,5 тысячи моделей Lada. Это на 22 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Всего с начала года тольяттинский завод реализовал почти 167 тысяч Lada, что на 14 процентов превышает результат первых семи 

9 августа 2017, 11:57
Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО

Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО

Непрерывно растущей статьей расходов в бюджете самарских автомобилистов традиционно является топливо. По данным Росстата, в столице губернии самый дорогой бензин среди крупнейших городов Приволжского федерального округа. Средняя стоимость литра в июле равнялась 38 рублям 11 копейкам. При этом цена бензина 

8 августа 2017, 05:02
Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Компании «РТ-Энерготрейдинг» не удалось взыскать почти 440 миллионов рублей с АвтоВАЗа. Такое решение по соответствующему иску принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Истец потребовал 413 миллионов для погашения задолженности по договору энергоснабжения, и еще 25 миллионов - проценты за пользование чужими 

2 августа 2017, 05:46
Убытки АвтоВАЗа снизились почти в 7 раз

Убытки АвтоВАЗа снизились почти в 7 раз

АвтоВАЗ по итогам первого полугодия 2017 года почти в семь раз снизил чистый убыток по Международным стандартам финансовой отчетности. Как сообщает пресс-служба компании, с января по июнь он составил 4,4 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель превышал 26 

28 июля 2017, 05:24
Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

Бывший глава АвтоВАЗа, швед Бу Андерссон вернулся в автомобильный бизнес. Он назначен президентом подразделения компании Yazaki в Европе. Эта японская фирма является одним из крупнейших в мире производителей жгутов, проводов и комплектующих для автоотрасли. Бу Андерссон руководил тольяттинским автогигантом с 

26 июля 2017, 05:30
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