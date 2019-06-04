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Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто
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4 июня 2019, 12:46
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Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента
Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по …
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4 июня 2019, 11:36
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ
Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся …
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4 июня 2019, 09:37
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В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов
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3 июня 2019, 07:03
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание
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3 июня 2019, 01:13
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Специалисты сообщили об итогах первых трех месяцев «мусорной реформы» в Самарской области
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3 апреля 2019, 12:39
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В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров
В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" …
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1 марта 2019, 08:20
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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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В 2014 году ОАО "КНПЗ" заработало более 5 миллиардов рублей
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15 июля 2015, 01:49
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"СамРЭК" отчиталась о результатах работы за 2014 год
Акционерное общество "Самарская региональная энергетическая корпорация" опубликовало отчет о результатах работы в 2014 году. На территории 63-го региона ею было модернизировано 68 котельных общей мощностью 155 мегаватт, построено 10 котельных на 50 мегаватт и 19 газопроводов общей длиной более 150 …
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24 июня 2015, 03:46
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Глава администрации г.о. Самара отчитался перед депутатами
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4 июня 2015, 05:00
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"Самарадорстрой" получил 798 млн рублей за ремонт дорог
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22 мая 2015, 02:26
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В Самаре доходы от рекламы направят на ремонт детсадов и домов культуры
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28 марта 2014, 01:07
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