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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Жительница Автограда компенсировала соседке ущерб за затопленную квартиру, когда чуть не потеряла свою иномарку. История началась с того, что жительница Тольятти обратилась в суд - она требовала компенсацию за отвалившиеся обои и вздувшийся ламинат. Квартиру женщины затопили соседи сверху. По 
4 июня 2019, 12:46
Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по 
4 июня 2019, 11:36
Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что 
4 июня 2019, 11:16
Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

В Самаре вынесли приговор мужчине, который убил собственную жену. Преступление произошло в ноябре прошлого года. По версии следствия, мужчина в пьяном виде нанес супруге не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. От страшных травм женщина скончалась. Как 
4 июня 2019, 10:36
В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся 
4 июня 2019, 09:37
В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

Блогер Ольга Шелест рассказала про праздник в самарском пансионате для детей-инвалидов.

"Они живут за высоким забором, вся их жизнь проходит, как правило, в четырех стенах, одной комнаты, максимум - двух. Эти дети признаны государством недееспособными, а потому живут без 
3 июня 2019, 07:03
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание

Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание

В понедельник, 3 июня, сотрудники оперативных служб в Самаре выезжали по вызову на улицу Агибалова в Железнодорожном районе. Как сообщили в областном МЧС, в детском саду № 225 произошло короткое замыкание в водонагревателе без последующего горения. Вызов поступил в 11:00, 
3 июня 2019, 01:13
Специалисты сообщили об итогах первых трех месяцев «мусорной реформы» в Самарской области

Специалисты сообщили об итогах первых трех месяцев «мусорной реформы» в Самарской области

Результаты работы по обращению с твердыми коммунальными отходами за первые три месяца этого года обсуждают в Самарской губернской думе. Среди проблемных - вопросы обслуживания контейнерных площадок, метод начисления платы – с количества жильцов квартир или с квадратного метра и собираемость 

3 апреля 2019, 12:39
В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" 
1 марта 2019, 08:20
Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что депутат Самарской губернской думы Валерий Троян досрочно сложил полномочия. Как отметил спикер регионального парламента Геннадий Котельников, Валерий Троян давно написал заявление, поскольку сейчас проживает в другой области. Теперь в его округе 
26 февраля 2019, 05:12
В 2014 году ОАО

В 2014 году ОАО "КНПЗ" заработало более 5 миллиардов рублей

ОАО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" отчиталось о результатах работы в 2014 году. По сравнению с 2013-м объем переработки сырья снизился на 200 тысяч тонн - до 6 миллионов 700 тысяч.

При этом выручка увеличилась с 15 миллиардов до 15 миллиардов 
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"СамРЭК" отчиталась о результатах работы за 2014 год

Акционерное общество "Самарская региональная энергетическая корпорация" опубликовало отчет о результатах работы в 2014 году. На территории 63-го региона ею было модернизировано 68 котельных общей мощностью 155 мегаватт, построено 10 котельных на 50 мегаватт и 19 газопроводов общей длиной более 150 
24 июня 2015, 03:46
Глава администрации г.о. Самара отчитался перед депутатами

Глава администрации г.о. Самара отчитался перед депутатами

Об итогах работы городских чиновников в прошлом году Олег Фурсов перед депутатами Самарской гордумы отчитался лично. Параметры бюджета увеличены почти на 2 миллиарда рублей с 21 до 23 млрд. Купили 82 новых автобуса и 19 троллейбусов, благоустроили 73 двора, отремонтировали 
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"Самарадорстрой" получил 798 млн рублей за ремонт дорог

ОАО "Самарадорстрой" опубликовало отчет о результатах деятельности в 2014 году. За выполненные работы компания получила около 800 миллионов рублей, при этом ее чистая прибыль составила только 788 тысяч. Всего за 12 месяцев "Самарадорстрой" выполнило более 30  контрактов. Самый крупный на 
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В Самаре доходы от рекламы направят на ремонт детсадов и домов культуры

В Самаре доходы от рекламы направят на ремонт детсадов и домов культуры

27 марта Самарская городская дума приняла решения, способные увеличить городской бюджет. 
 
28 марта 2014, 01:07
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