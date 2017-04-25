В России предложили выдавать освободившимся заключённым по 50 тысяч рублей для «обустройства жизни в переходный период». Это поможет избегать рецидивов в первые месяцы «нахождения на воле», аргументируют авторы инициативы из Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас от 50 до 80 процентов бывших осужденных возвращаются назад в тюрьму, потому что не имеют средств к существованию. Они начинают получать деньги привычным для них способом - воровством и грабежом. Проект Ассоциации будет обсуждаться в ближайшие дни на специальном круглом столе с участием ФСИН и Торгово-промышленной палаты.
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Российских заключенных будут отпускать на свидания?
В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.
Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для …
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21 апреля 2017, 03:16
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Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?
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21 апреля 2017, 02:58
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Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами
В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. …
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21 апреля 2017, 02:40
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Деньги олигархов: журнал Forbes снова назвал Леонида Михельсона самым богатым россиянином
Уроженец Самарской области Леонид Михельсон возглавил список богатейших россиян по версии Forbes. Совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» контролирует активы стоимостью 18 млрд 400 млн долларов, подсчитали эксперты издания. За год состояние Михельсона выросло на 4 млрд долларов. …
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20 апреля 2017, 12:01
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Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе
Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.
В списках много известных компаний и …
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10 апреля 2017, 03:59
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Сколько получают самарцы?
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6 апреля 2017, 03:30
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В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО
Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. …
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3 апреля 2017, 07:26
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За хорошее поведение заключенных в России начнут водить в кинотеатры
Минюст России подготовил проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, расширяющих систему поощрения в колониях. Право на дополнительные просмотры фильмов получат осужденные, которые в ближайшее время должны "выйти на волю". Поход в кинотеатр будет осуществляться под конвоем. В ведомстве считают, новый воспитательный подход …
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22 февраля 2017, 01:25
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Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным
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17 февраля 2017, 04:17
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В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей
Заключенные исправительных учреждений Самарской области выпустят в 2017 году продукцию на 200 млн рублей. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года, говорится в сообщении регионального управления ФСИН. В частности, муниципальное предприятие "Благоустройство" заказало в 15-й колонии пошив летних и …
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7 февраля 2017, 04:23