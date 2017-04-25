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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.

Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для 

21 апреля 2017, 03:16
Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?

Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?

В Самарской области на 70 рублей увеличился прожиточный минимум. Правительство региона по итогам первого квартала утвердило данный показатель для всех категорий граждан на уровне 9 734 рублей.

При этом для трудоспособного населения он составит 10 961 рубль, для детей - 9 

21 апреля 2017, 02:58
Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. 

21 апреля 2017, 02:40
Деньги олигархов: журнал Forbes снова назвал Леонида Михельсона самым богатым россиянином

Деньги олигархов: журнал Forbes снова назвал Леонида Михельсона самым богатым россиянином

Уроженец Самарской области Леонид Михельсон возглавил список богатейших россиян по версии Forbes. Совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» контролирует активы стоимостью 18 млрд 400 млн долларов, подсчитали эксперты издания. За год состояние Михельсона выросло на 4 млрд долларов. 

20 апреля 2017, 12:01
Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе

Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе

Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.

В списках много известных компаний и 

10 апреля 2017, 03:59
Сколько получают самарцы?

Сколько получают самарцы?

70 процентов самарцев недовольны своей зарплатой, для полного счастья им нужно свыше 80 тысяч рублей в месяц, сообщают исследователи.
6 апреля 2017, 03:30
В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО

В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО

Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. 

3 апреля 2017, 07:26
За хорошее поведение заключенных в России начнут водить в кинотеатры

За хорошее поведение заключенных в России начнут водить в кинотеатры

Минюст России подготовил проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, расширяющих систему поощрения в колониях. Право на дополнительные просмотры фильмов получат осужденные, которые в ближайшее время должны "выйти на волю". Поход в кинотеатр будет осуществляться под конвоем. В ведомстве считают, новый воспитательный подход 

22 февраля 2017, 01:25
Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным

Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным

Начальник колонии незаконно поощрил 18 осуждённых. 7 преступников по его распоряжению получили  дополнительные длительные свидания с родными и друзьями, принимали от них посылки.
Прокуратура обратила внимание на то, что многие заключенные ранее были наказаны за нарушение режима колонии и ещё 

17 февраля 2017, 04:17
В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей

В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей

Заключенные исправительных учреждений Самарской области выпустят в 2017 году продукцию на 200 млн рублей. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года, говорится в сообщении регионального управления ФСИН. В частности, муниципальное предприятие "Благоустройство" заказало в 15-й колонии пошив летних и 

7 февраля 2017, 04:23
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