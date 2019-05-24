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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. 
21 мая 2019, 09:26
В Хворостянском районе слесарь отравился насмерть неизвестным веществом

В Хворостянском районе слесарь отравился насмерть неизвестным веществом

Сотрудники инспекции труда и правоохранители выясняют, из-за чего погиб рабочий в Хворостянском районе. В понедельник, 13 мая, слесарь муниципального унитарного предприятия «Прогресс» выполнял аварийные работы и во время откачки воды из машинного отделения канализационной насосной станции спустился туда, чтобы снять 
15 мая 2019, 05:07
Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах

Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах

Маньяк-педофил из Тольятти Олег Рыльков признался еще в четырех убийствах, ему предъявлены новые обвинения. Его слова подтвердились по результатам работы полицейских. Напомним, серийный маньяк, насильник и педофил Олег Рыльков был арестован в 1997 году. По решению суда он получил пожизненный 
15 мая 2019, 01:28
Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

15 мая Самарский районный суд должен избрать меру пресечения подозреваемым.
14 мая 2019, 08:25
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