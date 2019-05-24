В среду, 22 мая, в столице 63-го региона случилось ЧП - сотрудник одного из АО выполнял работы по замене пневмоподушки тягача Freightliner, когда одна из деталей внезапно отскочила и попала мужчине в голову.
- Пострадавший скончался, не приходя в сознание, - сообщили в министерстве труда, занятности и миграционной политики Самарской области.
Представители ведомства напоминают работодателям о необходимости организации всех работ в соответствии с принятыми нормами, важности соблюдения контроля за использованием персоналом средств индивидуальной защиты.
|
В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
|
24 мая 2019, 04:36
|
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
|
24 мая 2019, 04:19
|
Под Самарой произошла массовая авария
|
24 мая 2019, 03:21
|
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
|
24 мая 2019, 03:05
|
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
|
24 мая 2019, 02:39
|
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
|
23 мая 2019, 08:06
|
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
|
23 мая 2019, 05:31
|
Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию
Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. …
|
21 мая 2019, 09:26
|
В Хворостянском районе слесарь отравился насмерть неизвестным веществом
Сотрудники инспекции труда и правоохранители выясняют, из-за чего погиб рабочий в Хворостянском районе. В понедельник, 13 мая, слесарь муниципального унитарного предприятия «Прогресс» выполнял аварийные работы и во время откачки воды из машинного отделения канализационной насосной станции спустился туда, чтобы снять …
|
15 мая 2019, 05:07
|
Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах
|
15 мая 2019, 01:28
|
Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
|
14 мая 2019, 08:25
Мы Вам перезвоним!