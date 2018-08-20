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Материалы по теме:

На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

Поздно вечером в воскресенье, 19 августа, произошла авария в Промышленном районе Самары. В 23:50 56-летний мужчина ехал на своем ВАЗ-21120 по улице Солнечной со стороны 5-й Просеки. Около дома № 21 по Солнечной при повороте налево автомобилист не уступил дорогу 
20 августа 2018, 02:26
В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение 

20 августа 2018, 01:30
Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Советский межрайонный следственный отдел выясняет подробности уголовного дела, которое завели на жителя Самары. Мужчину подозревают в том, что он предложил стать посредником при передаче взятки.

По версии следствия, 18 августа примерно с 15:20 до 15:40 мужчина пообещал выступить посредником 
20 августа 2018, 12:56
Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

На днях к сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из частных домов. Там сработала сигнализация. Прибывших работников вневедомственной охраны встретила хозяйка жилья. Она рассказала, что в доме спит неизвестный мужчина.

Незваным гостем оказался вор-домушник. Он залез в дом через окно. 

15 августа 2018, 03:01
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется 
6 августа 2018, 12:53
Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче

Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче




Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается 
27 июля 2018, 03:30
Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд 
27 июля 2018, 02:31
Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Утром 3 мая сигнал тревоги сработал в самарском торговом центре «МегаСити». Сразу после этого на улицу были выведены все посетители и персонал молла.

Как выяснилось, реальных поводов для паники не было. Сотрудники регионального управления МЧС провели учения, в рамках 
3 мая 2018, 11:59
Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.

Учения проходили в условиях максимально 

2 апреля 2018, 06:09
На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных 

30 марта 2018, 08:39
Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

28 февраля в Тольятти произошла трагедия во время военных учений. У 25-летнего солдата Александра Лоткова не раскрылся парашют, и он погиб. Других подробностей о происшествии пока нет.

Военнослужащий приехал в Автоград из села Чукалы Республики Мордовия. По словам родных, 
2 марта 2018, 02:46
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