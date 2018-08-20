Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.
Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.
Помимо теории, участники учений отрабатывали навыки стрельбы как в одиночку, так и в составе группы.
- В этом году командование округа приняло решение сформировать относительно компактную группу слушателей, - отметил инструктор по огневой подготовке Учебного центра Приволжского округа Росгвардии, капитан Олег Быстряков. - Это дает возможность индивидуального подхода к каждому бойцу. Ведь в больших группах отсутствует возможность работать с каждым сотрудником.
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