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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
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Делегация Самарской области во главе с губернатором провела в Москве ряд важных встреч

Делегация Самарской области во главе с губернатором провела в Москве ряд важных встреч

Делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным провела в Москве ряд важных встреч, которые во многом определят развитие региона в этом году.
С руководителем администрации президента России Антоном Вайно обсудили ход исполнения майских указов президента Владимира Путина, а 

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Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Документ до сих пор не может пройти межведомственное согласование. У Минпромторга возникли разногласия с Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития  — они касаются торгов на получение прав аренды предпринимателями. По данным Росстата, на конец 2015 года в РФ насчитывалось более 220 

19 декабря 2016, 11:56
В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В Госдуме обсудили поправки, которые предполагают лишение водительских прав за 3 серьезных нарушения ПДД.

Радикальную меру депутаты предлагают применять, например, за заметное превышение скорости, игнорирование правил проезда жд-переездов, движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», разворот или левый поворот в 

16 декабря 2016, 02:24
До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

В полицию Самары обратилась за помощью местная 84-летняя жительница. Бабушка пожаловалась, что ее ударил муж ее родной дочери, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что в квартире одного из домов по улице Ташкентской между пенсионеркой и ее 53-летним родственник 

3 декабря 2016, 04:57
В Самаре прошла акция протеста против так называемого

В Самаре прошла акция протеста против так называемого "закона о шлепках"

Жители Самары собрались на улице Ленинградской, чтобы выразить свой протест новым поправкам в статью о побоях Уголовного кодекса. Речь идет об изменениях, согласно которым если кто-то избил своих родителей, детей, супруга, братьев, сестер или других родственников, ему грозит лишение свободы. 

24 октября 2016, 06:24
Пьяный житель Жигулевска избил бывшую молодую жену

Пьяный житель Жигулевска избил бывшую молодую жену

Накануне в полицию Жигулевска поступила информацию о том, что 35-летний местный житель избил свою бывшую жену.

Выяснилось, что подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Никитина, умышленно нанес побои 31-летней местной жительнице во время конфликта, возникшего на 
17 сентября 2016, 05:36
В Самаре 40-летний безработный избил мать-пенсионерку

В Самаре 40-летний безработный избил мать-пенсионерку

Сотрудники полиции подозревают в избиении собственной матери 40-летнего жителя Самара, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, семейная ссора произошла в квартире одного из домов поселка Мехзавод. После нее в городскую больницу поступила 62-летняя женщина с характерными травмами.

Подозреваемый 

28 августа 2016, 12:36
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