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В России может появиться список запрещенных имен
Россиянам могут запретить давать детям «неправильные имена». Закон, запрещающий использовать в этом случае «числительные, символы, ранги, аббревиатуру и ненормативную лексику», поступил на рассмотрение в Госдуму. По мнению депутатов, родители не всегда хорошо представляют, с какими трудностями, особенно в раннем возрасте, …
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26 января 2017, 01:23
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Делегация Самарской области во главе с губернатором провела в Москве ряд важных встреч
Делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным провела в Москве ряд важных встреч, которые во многом определят развитие региона в этом году.
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23 января 2017, 11:17
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Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли
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19 декабря 2016, 11:56
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В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей
В Госдуме обсудили поправки, которые предполагают лишение водительских прав за 3 серьезных нарушения ПДД.
Радикальную меру депутаты предлагают применять, например, за заметное превышение скорости, игнорирование правил проезда жд-переездов, движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», разворот или левый поворот в …
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16 декабря 2016, 02:24
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До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу
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3 декабря 2016, 04:57
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В Самаре прошла акция протеста против так называемого "закона о шлепках"
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24 октября 2016, 06:24
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Пьяный житель Жигулевска избил бывшую молодую жену
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17 сентября 2016, 05:36
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В Самаре 40-летний безработный избил мать-пенсионерку
Сотрудники полиции подозревают в избиении собственной матери 40-летнего жителя Самара, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, семейная ссора произошла в квартире одного из домов поселка Мехзавод. После нее в городскую больницу поступила 62-летняя женщина с характерными травмами.
Подозреваемый …
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28 августа 2016, 12:36