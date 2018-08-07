В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты



По версии следствия, вечером 3 июня местный житель напал на щенка по кличке Дина во дворе многоквартирного дома по улице Нефтяников в Отрадном. Он нанес животному три … Прокуратура Отрадного направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животными.По версии следствия, вечером 3 июня местный житель напал на щенка по кличке Дина во дворе многоквартирного дома по улице Нефтяников в Отрадном. Он нанес животному три