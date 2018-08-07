|
33 человека утонули на пляжах Самарской области
|
7 августа 2018, 10:45
|
Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область
|
7 августа 2018, 10:34
|
На 65% готова к отопительному сезону Самара
|
7 августа 2018, 10:12
|
Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани
|
7 августа 2018, 09:31
|
В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан
|
6 августа 2018, 03:04
|
Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары
В Промышленном районе областной столицы введен карантин по бешенству. Соотвествующее постановление подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Карантин действует со 2 августа по 2 октября. В районе запрещены выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними …
|
3 августа 2018, 04:46
|
В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты
|
1 августа 2018, 10:10
|
Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина
|
24 июля 2018, 12:04
|
4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки
|
23 июля 2018, 03:30
|
Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде
|
23 апреля 2018, 08:40
|
Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре
В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.
«На отлов и содержание безнадзорных животных …
|
30 марта 2018, 03:00
|
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани
|
16 марта 2018, 09:40