В литмузее Самары отметят день рождения Эльдара Рязанова 18 ноября в Самаре отметят день рождения Эльдара Рязанова. В этот день известному режиссеру, которого не стало в 2015 году, исполнилось бы 90 лет. Напомним, Эльдар Рязанов родился в Самаре и в детстве жил в доме №120 по улице Фрунзе. …