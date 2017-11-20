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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Самара стала девятой по темпам снижения стоимости вторичного жилья

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Вторичное жилье Самары подешевело

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Стоимость жилья в Самаре за месяц снизилась на 1%

Стоимость жилья в Самаре за месяц снизилась на 1%

По итогам марта текущего года средняя цена одного квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке в Самаре составила 61 340 рублей, сообщает СОФЖИ. За месяц цены на «вторичке» снизились на 664 рубля или на 1 процент. По сравнению с мартом 

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14 декабря 2015, 11:06
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