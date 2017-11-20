В Самарской области почти остановилось падение цен на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка недвижимости, который ежемесячно проводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. В октябре «вторичка» подешевела совсем незначительно.
«Начиная с июля этого года на вторичном рынке жилой недвижимости в Самаре наблюдается стабилизация средней удельной цены предложения квадратного метра», - сообщила заместитель исполнительного директора СОФЖИ Наталья Ладова.
Специалисты полагают, что эта тенденция сохранится.
Средняя удельная цена квадратного метра в сегменте вторичного жилья составила 55 760 рублей, всего на 178 рублей меньше, чем месяцем ранее. В Самаре больше всего квартир этой категории выставлено на продажу в Промышленном районе. Меньше всего предложений – в Самарском.
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