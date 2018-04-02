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Материалы по теме:

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель  получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.

Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, 

2 апреля 2018, 04:43
Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

На днях в полицию поступило сообщение от 68-летней жительницы поселка Тимофеевка. Она рассказала, что у нее украли золотую цепочку стоимостью в 8 тысяч рублей.

Потерпевшая попросила 24-летнего знакомого своего сына сделать ей ящики для рассады. Она дала ему все необходимые инструменты, 

30 марта 2018, 06:12
Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника. Он «работает» в местных салонах связи, действуя по одной и той же схеме. Злоумышленник приходит в торговые точки, держа в руках буклет, к которому прикреплен муляж мобильного телефона. Он подходит к консультантам под видом того, что 

30 марта 2018, 09:08
В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самарской области полиция провела рейд с целью выявления правонарушений, касающихся запрета продажи сим-карт в нестационарных торговых объектах, а также заключения от имени операторов договоров об оказании услуг сотовой связи без внесения в них сведений об абоненте. Именно мошенники используют 

29 марта 2018, 09:02
Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего жителя поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.

Молодой человек был задержан в октябре прошлого года после того, как в его квартире прошел обыск. Правоохранители обнаружили у него массу свертков 

26 марта 2018, 07:41
Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.

На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года 

26 марта 2018, 03:12
1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были 

23 марта 2018, 02:03
Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

В Самаре арестован предполагаемый наркодилер. Это 27-летний житель Самары, ранее уже судимый за сбыт наркотиков. Полицейские задержали его в ходе проведения оперативных мероприятий. У него дома нашли пакеты с неизвестным содержимым. 
21 марта 2018, 10:58
В Самарской области банду цыган-наркоторговцев отправили в колонию строгого режима

В Самарской области банду цыган-наркоторговцев отправили в колонию строгого режима

В начале прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности получили информацию о том, что в Куйбышевском районе Самары орудует банда наркоторговцев. Группа, преимущественно состоящая из цыган, занималась тем, что закупала для последующей перепродажи крупные партии героина. Запрещенные вещества злоумышленники сбывали на 

13 февраля 2018, 12:28
В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Накануне полицейские получили информацию о том, что предполагаемая злоумышленница должна передать покупателю наркотики. За женщиной начали 

13 октября 2016, 10:51
В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике 

4 октября 2016, 12:26
Сотрудники полиции изъяли у жителя Самары 45 граммов героина

Сотрудники полиции изъяли у жителя Самары 45 граммов героина

35-летнего мужчину задержали около одного из домов на Заводском шоссе областного центра.
9 сентября 2016, 01:19
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