Некоторое время назад в сызранскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 50-летнего мужчину задержали около одного из домов на улице Майской. При себе у него был обнаружен сверток с белым порошком. Экспертиза показала, что это героин массой 8,18 грамма.
Во время следствия подозреваемый заявил, что наркотик держал исключительно для личного употребления. Сейчас эта версия проверяется. Ранее задержанный уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ. На сызранца заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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