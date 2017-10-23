Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Самарской области в Удмуртию, и улетел в кювет на территории Татарстана. В салоне находились паломники.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в селе Ташла Ставропольского района Самарской области в минувшую субботу был большой праздник. Там отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Возвращаясь из Ташлы в город Сарапул республики Удмуртия, автобус с паломниками попал в ДТП. Это случилось в субботу около 23 часов. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет встречного движения. В этот момент в салоне находились примерно три десятка человек. Пострадали 12 из них. Самого водителя и шестерых пассажиров доставили в больницу города Чистополь. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.
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