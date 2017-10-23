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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину

В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину

В воскресенье, 22 октября, в Самаре в результате ДТП пострадал младенец. Ребенок 2017 года находился в коляске, которую катил мужчина, переходивший улицу Солнечную по зебре. На них наехал автомобиль «ВАЗ» под управлением 65-летнего мужчины.  

Малыш получил телесные повреждения. После оказания 

23 октября 2017, 01:32
В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой праздник. Там отмечали  100 лет со дня явления  чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Согласно преданию, уроженке Ташлы, временно проживавшей  в соседнем селе, во сне явилась Царица 

23 октября 2017, 12:46
В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре

В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре

Блогер p_k_s рассказал про "беду, которой можно было избежать". В Волгаре случилась трагедия. "Сбили бабушку на пешеходном переходе. Слава богу, жива. Увезли на скорой. Сбили старушку на пешеходном переходе, через улицу Осетинскую. Для тех, кто не знает: это центральная 
23 октября 2017, 09:51
Самарский автобус улетел в кювет в Татарстане, есть пострадавшие

Самарский автобус улетел в кювет в Татарстане, есть пострадавшие

На территории Татарстана произошло ДТП с автобусом из Самарской области. Он следовал из села Ташла в город Сарапул (Удмуртия). Авария случилась 21 октября около одиннадцати часов вечера.
«21 октября в 22:45 на 5-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск водитель пассажирского 
23 октября 2017, 09:12
В Самарской области пассажирка автобуса повредила шею в ДТП

В Самарской области пассажирка автобуса повредила шею в ДТП

В пятницу, 20 октября, около полудня в Самарской области произошло ДТП с участием автобуса-маршрутки. Авария случилась в селе Подстепки. В припаркованный микроавтобус Peugeot врезался автомобиль Nissan, под управлением 61-летней женщины. В ДТП пострадал пассажир «Пежо». Медики увезли в больницу 53-летнюю 
20 октября 2017, 03:10
Появилась новая схема движения автобуса №56

Появилась новая схема движения автобуса №56

В сети появилась карта с новой схемой движения автобуса №56. Как сообщили в городском департаменте транспорта, интервал движения транспорта по этому маршруту составит от 14 до 25 минут. Напомним, автобусы, ранее ездившие из микрорайона Крутые Ключи, с 6 октября начали следовать 
13 октября 2017, 10:08
Беглеца, подозреваемого в убийстве девушки, задержали по дороге в Самару

Беглеца, подозреваемого в убийстве девушки, задержали по дороге в Самару

В Исаклинском районе Самарской области задержан подозреваемый в убийстве. Сведения, что мужчина может приехать в Самару на автобусе из Нижнекамска, были получены самарскими полицейскими из Татарстана.  При задержании пассажир автобуса попытался оказать сопротивление и скрыться, но не смог. При досмотре 

11 октября 2017, 12:28
В Ташле появится женский монастырь

В Ташле появится женский монастырь

Митрополит Сергий рассказал о новых проектах Самарской епархии. В 2017 году православный мир отметит 100-летие обретения иконы "Избавительница от бед". Образ Божьей Матери был найден под землей неподалеку от села Ташла в 1917 году, за несколько дней до начала Октябрьской 
21 января 2016, 05:59
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