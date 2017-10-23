Беглеца, подозреваемого в убийстве девушки, задержали по дороге в Самару В Исаклинском районе Самарской области задержан подозреваемый в убийстве. Сведения, что мужчина может приехать в Самару на автобусе из Нижнекамска, были получены самарскими полицейскими из Татарстана. При задержании пассажир автобуса попытался оказать сопротивление и скрыться, но не смог. При досмотре …