В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома КПСС. Именно в его эпоху в Куйбышеве были построены диагностический центр, третья очередь набережной, Аллея Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров, фонтан на улице Осипенко, была открыта первая очередь Куйбышевского метрополитена, и возрожден Грушинский фестиваль.
Мемориальная доска установлена на стене дома 19 на улице Ульяновской, где жил Владимир Золотарев. На торжественной церемонии присутствовали первые лица области.
«Она будет напоминать горожанам о человеке, который всю свою жизнь отдал Куйбышеву, Самаре, который при жизни стал легендой города», - отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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