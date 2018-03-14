Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре В Самаре продлен до 30 марта набор в команду стюардов для ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что он закончится 15 марта. На текущий момент подано более 5 с половиной тысяч заявок. Как информируют организаторы, в их адрес поступило огромное количество сообщений и …