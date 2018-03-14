5
53
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением Самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос 

14 марта 2018, 05:47
Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре

Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре продлен до 30 марта набор в команду стюардов для ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что он закончится 15 марта. На текущий момент подано более 5 с половиной тысяч заявок. Как информируют организаторы, в их адрес поступило огромное количество сообщений и 

14 марта 2018, 04:04
Названы дни начала настоящей весны в Самаре

Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем она поднимется 

14 марта 2018, 02:27
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД

В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД

10 февраля жители Самарской области почтили память правоохранителей, погибших во время пожара в здании областного ГУВД. Напомним, трагедия произошла 19 лет назад. Кадры, снятые съемочной группой «ТЕРРЫ» в 1999 году, облетели весь мир и были показаны даже на CNN. Огонь 

12 февраля 2018, 11:59
В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружена нетронутая часть Берлинской стены. О находке сообщил историк-краевед Кристиан Борман. 80-метровый фрагмент знаменитого сооружения попался на глаза исследователя в лесополосе в столичном округе Панков между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф.

Борман пояснил, что найденный фрагмент стены 
24 января 2018, 10:38
Открыта неожиданная польза физических упражнений

Открыта неожиданная польза физических упражнений

Коллектив американских исследователей экспериментальным путем установил, что физическая активность высвобождает белок RbAp48, тормозящий появление старческого слабоумия. Рассказ об этом содержится на страницах New Scientist.
Как поясняют заокеанские исследователи, RbAp48 принимает участие в формировании хроматина — комплекса ДНК, РНК и иных 

24 ноября 2017, 01:44
Ученые изобрели протезы памяти

Ученые изобрели протезы памяти

Представители научного сообщества заявили о завершении основного этапа работы над мозговым имплантом, который может улучшать человеческую память. В процессе одного из циклов данной разработки исследователи опробовали «протезы памяти» сначала на грызунах, а далее на приматах.
Умные гаджеты позволили представителям фауны 

15 ноября 2017, 05:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх