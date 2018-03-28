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115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти
Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.
Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и …
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28 марта 2018, 12:23
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Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово
Сегодня в стране общенациональный траур по погибшим в кемеровском торговом центре. Напомним, в страшном пожаре, случившемся в воскресенье, погибли 64 человека. Из них большинство — дети.
Во всех городах проходят многочисленные акции памяти, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы. …
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28 марта 2018, 11:50
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Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти
В Тольятти Росгвардия задержала предполагаемого похитителя дезодорантов. В магазин на улице Ушакова в Центральном районе Автограда зашел мужчина. Сотрудники торговой точки увидели, что посетитель положил за пазуху шесть дезодорантов и, похоже, собирался выйти, не расплатившись. Поэтому работники магазина нажали тревожную …
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28 марта 2018, 10:40
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В связи с трауром на 28 марта отменены развлекательные мероприятия в Самарской области
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27 марта 2018, 03:10
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Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти
Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.
Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали …
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27 марта 2018, 02:00
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Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти
В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.
На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года …
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26 марта 2018, 03:12
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Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары
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26 марта 2018, 03:09
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Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово
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26 марта 2018, 01:25
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Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре
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14 марта 2018, 03:18
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В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД
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12 февраля 2018, 11:59
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В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены
В Германии обнаружена нетронутая часть Берлинской стены. О находке сообщил историк-краевед Кристиан Борман. 80-метровый фрагмент знаменитого сооружения попался на глаза исследователя в лесополосе в столичном округе Панков между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф.
Борман пояснил, что найденный фрагмент стены …
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24 января 2018, 10:38
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Открыта неожиданная польза физических упражнений
Коллектив американских исследователей экспериментальным путем установил, что физическая активность высвобождает белок RbAp48, тормозящий появление старческого слабоумия. Рассказ об этом содержится на страницах New Scientist.
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24 ноября 2017, 01:44