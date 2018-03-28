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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и 

28 марта 2018, 12:23
Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово

Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово

Сегодня в стране общенациональный траур по погибшим в кемеровском торговом центре. Напомним, в страшном пожаре, случившемся в воскресенье, погибли 64 человека. Из них большинство — дети.

Во всех городах проходят многочисленные акции памяти, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы. 

28 марта 2018, 11:50
Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

В Тольятти Росгвардия задержала предполагаемого похитителя дезодорантов. В магазин на улице Ушакова в Центральном районе Автограда зашел мужчина. Сотрудники торговой точки увидели, что посетитель положил за пазуху шесть дезодорантов и, похоже, собирался выйти, не расплатившись. Поэтому работники магазина нажали тревожную 

28 марта 2018, 10:40
В связи с трауром на 28 марта отменены развлекательные мероприятия в Самарской области

В связи с трауром на 28 марта отменены развлекательные мероприятия в Самарской области

28 марта объявлено в России днём траура. 
27 марта 2018, 03:10
Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.

Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали 

27 марта 2018, 02:00
Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.

На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года 

26 марта 2018, 03:12
Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

В торговых центрах Самарской области после трагедии в Кемерово проведут противопожарные тренировки и учения по эвакуации людей в случае ЧП. Уже сегодня будет завершен мониторинг ранее проведенных в самарских ТЦ проверок. Системы противопожарной защиты на этих объектах ждут повторные проверки. 
26 марта 2018, 03:09
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома 

14 марта 2018, 03:18
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД

В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД

10 февраля жители Самарской области почтили память правоохранителей, погибших во время пожара в здании областного ГУВД. Напомним, трагедия произошла 19 лет назад. Кадры, снятые съемочной группой «ТЕРРЫ» в 1999 году, облетели весь мир и были показаны даже на CNN. Огонь 

12 февраля 2018, 11:59
В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружена нетронутая часть Берлинской стены. О находке сообщил историк-краевед Кристиан Борман. 80-метровый фрагмент знаменитого сооружения попался на глаза исследователя в лесополосе в столичном округе Панков между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф.

Борман пояснил, что найденный фрагмент стены 
24 января 2018, 10:38
Открыта неожиданная польза физических упражнений

Открыта неожиданная польза физических упражнений

Коллектив американских исследователей экспериментальным путем установил, что физическая активность высвобождает белок RbAp48, тормозящий появление старческого слабоумия. Рассказ об этом содержится на страницах New Scientist.
Как поясняют заокеанские исследователи, RbAp48 принимает участие в формировании хроматина — комплекса ДНК, РНК и иных 

24 ноября 2017, 01:44
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