В Самаре демонтировали могильную плиту, которая была установлена на детской площадке на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу жители города обратились в соцсетях к властям региона с просьбой разобраться в ситуации. Горожане пожаловались, что гранитная плита установлена на месте убийства в 1994 году криминального авторитета по кличке Беркут. В мэрии заверили, что надгробие будет снесено в ближайшее время. Однако уже в субботу сомнительный монумент исчез. Как сообщает один из очевидцев в социальных сетях, к плите подъехал внедорожник, из которого вышли несколько крепких парней. Они взяли памятник, загрузили его в багажники иномарки и увезли в неизвестном направлении.
О дальнейшей судьбе плиты пока информации нет.
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