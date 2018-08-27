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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ» практически готова к выходу. Обо всем интересном, что произошло в понедельник, вам расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Вот главне темы предстоящего выпуска:

Надо брать пока дешево. В России начали дорожать 
27 августа 2018, 05:50
Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается 
27 августа 2018, 05:41
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и 
27 августа 2018, 05:07
«Зря я жаловался на скучные детские площадки»: Варламов о надгробии самарскому авторитету

«Зря я жаловался на скучные детские площадки»: Варламов о надгробии самарскому авторитету

Известный московский блогер Илья Варламов снова обратил внимание на Самару. На этот раз он прокомментировал установленную на Ново-Садовой могильную плиту в честь криминального авторитета из 90-х. По его словам, он недооценил детские площадки в нашем городе.
 
 - Зря я 
25 августа 2018, 04:41
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку

«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку

Родители теперь «ломают голову», как восстановить горку для расплакавшихся деток. И просят полицию «изловить злодеев».
 
Даже забетонированное антивандальное основание аттракциона не остановило хулиганов, передает «КТВ ЛУЧ».
 
ЧП произошло во дворе одного из домов на Образцовской. Неизвестные изверги 
29 июля 2018, 03:42
Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.

Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о 
5 июля 2018, 10:26
Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.

Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, 
25 июня 2018, 10:23
Самарцы из двора на Физкультурной пожаловались на «поплывшее» футбольное поле

Самарцы из двора на Физкультурной пожаловались на «поплывшее» футбольное поле

Плиты просели и отвалились — такую картину обнаружили этой весной жители дома на улице Физкультурной, 15. Здесь в прошлом году сделали ремонт детской площадки, передает портал 63.ru
 
Рабочие применили инновационные спецплиты, на которых удобно играть в спортивные игры, 
29 апреля 2018, 06:54
В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке

В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке

В Сызрани во время игры на детской площадке во дворе дома № 66 по улице Володарского 11-летний мальчик провалился ногой в дыру, зияющую на верхнем мостике конструкции. Выбраться самостоятельно ребенок не мог, передает КТВ -ЛУЧ. Мальчик застрял в дыре 
24 июня 2017, 03:10
В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
 
29 апреля 2017, 06:39
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