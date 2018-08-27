«Зря я жаловался на скучные детские площадки»: Варламов о надгробии самарскому авторитету Известный московский блогер Илья Варламов снова обратил внимание на Самару. На этот раз он прокомментировал установленную на Ново-Садовой могильную плиту в честь криминального авторитета из 90-х. По его словам, он недооценил детские площадки в нашем городе.



- Зря я …