Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Сергий, митрополит Самарский и Тольяттинский: «Есть понятие — цивилизация. У нас самая знаковая и великая цивилизация, и она Богом хранима. Потому-то, дай Бог, чтобы мы это осознали, почувствовали помощь наших святых, угодников Божьих, наших святых соотечественников. Тех людей, по молитвам которых стоит наше Отечество.
Идея установки памятника князю Владимиру принадлежит зампреду правления «Роснано», почетному гражданину Самары и известному меценату Владимиру Аветисяну. Инициативу поддержали и самарская епархия Русской православной церкви, и врио губернатора Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области: «Я думаю, открытие памятника послужит хорошим примером объединения усилий, послужит хорошим примером восстановления лучших традиций самарского меценатства. Сегодня государство большое внимание уделяет патриотическому воспитанию, духовному воспитанию, восстановлению и сохранению исторической памяти».
Владимир Аветисян, заместитель председателя правления «Роснано», почетный гражданин г.о. Самара, меценат: «Я счастлив, что город принял этот памятник, что владыка благословил поместить его в таком святом месте. Я очень надеюсь, что он будет не только украшением нашего города, но это будет еще и местом, посещаемым горожанами. И, наверное, самое большое удовольствие я бы получал от того, чтобы люди, которые венчаются, женятся, приезжали бы сюда и фотографировались у этого памятника».
По мнению самарцев, пришедших на церемонию открытия, памятник святому Владимиру станет одним из знаковых мест города.
Елена Белова, житель г.о. Самара: «Все будут сюда приходить, фотографироваться, вникать в какие-то исторические моменты нашей страны, приобщаться к истории и к истокам».
Владимир Горячев, участник группы «Волжские станичники» прихода Сергия Радонежского: «Этот памятник многим поможет более глубоко и детально изучить историю нашей страны, как все происходило».
Точно такие же памятники, изготовленные по одному проекту, установлены во Владимире и Донецке. Их авторы - скульпторы Петр Панченко, Алексей Крайнов и художник Евгений Баранов.
|
Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио
|
7 мая 2018, 03:23
|
Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области
В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, …
|
4 мая 2018, 10:08
|
До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре
В Самаре реконструируют Загородный парк. В среду, 2 мая, его посетил глава региона Дмитрий Азаров, проводивший инспекционный объезд маршрутов ЧМ-2018. Напомним, за преображение Загородного парка самарцы проголосовали 18 марта по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начнутся в 2019 году, …
|
3 мая 2018, 09:15
|
Азаров будет участвовать в выборах губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Самарской области в сентябре этого года. Такое решение принято после одобрения этого шага президентом в ходе вчерашней встречи в Кремле, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
25 апреля …
|
27 апреля 2018, 02:50
|
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре
В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.
«Новую очередь набережной …
|
27 апреля 2018, 08:41
|
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре
|
20 апреля 2018, 08:11
|
Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти
В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную …
|
20 апреля 2018, 01:09
|
Памятник конструктору Дмитрию Козлову установят в Самаре
|
12 апреля 2018, 12:03
|
Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре
|
11 апреля 2018, 12:19
|
Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!
|
2 апреля 2018, 05:11
|
В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову
Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.
Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами …
|
29 марта 2018, 11:27
|
В Самаре состоится Благотворительный званый ужин
|
5 февраля 2018, 04:48
|
Новый памятник пивовару открыли в Самаре
|
29 декабря 2017, 09:45
|
В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»
Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали …
|
22 декабря 2017, 03:49
|
В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации
В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации. В его создании будут участвовать предприятия аэрокосмического кластера и технические вузы. Соответствующее соглашение в среду, 29 ноября, было подписано на заседании регионального совета самарского реготделения Союза машиностроителей России.
Автопром, производство автокомпонентов, машин и …
|
30 ноября 2017, 10:28
|
Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»
В Самаре началось заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его проводит председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. В мероприятии принимают участие врио первого вице-губернатора – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, зам. …
|
29 ноября 2017, 02:22