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Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

7 мая свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа соединяет судьбы и континенты, без которых невозможно достичь результата ни в одном деле. Это сотрудники всех отраслей связи.
7 мая 2018, 03:23
Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, 

4 мая 2018, 10:08
До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре

До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре

В Самаре реконструируют Загородный парк. В среду, 2 мая, его посетил глава региона Дмитрий Азаров, проводивший инспекционный объезд маршрутов ЧМ-2018. Напомним, за преображение Загородного парка самарцы проголосовали 18 марта по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начнутся в 2019 году, 
3 мая 2018, 09:15
Азаров будет участвовать в выборах губернатора Самарской области

Азаров будет участвовать в выборах губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Самарской области в сентябре этого года. Такое решение принято после одобрения этого шага президентом в ходе вчерашней встречи в Кремле, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

25 апреля 
27 апреля 2018, 02:50
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.

«Новую очередь набережной 

27 апреля 2018, 08:41
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

В Самаре на четвертой очереди набережной у «Ладьи» в пятницу, 20 апреля, впервые включили и протестировали новый фонтан. Мэрия Самары предоставила фото. 
20 апреля 2018, 08:11
Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную 
20 апреля 2018, 01:09
Памятник конструктору Дмитрию Козлову установят в Самаре

Памятник конструктору Дмитрию Козлову установят в Самаре

В Самаре в сквере Фадеева на проспекте Ленина между улицами Первомайской и Осипенко установят памятник конструктору завода «Прогресс» Дмитрию Козлову. Три макета памятника подготовил скульптор Карен Саркисов, который создал для Самары ряд известных скульптур – в частности князя Засекина на 

12 апреля 2018, 12:03
Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

В Самаре на набережной Волги к ЧМ-2018 появятся «футбольные мячи» из петуний. Две цветочные композиции в мае высадят на Маяковском и Красноармейском 
11 апреля 2018, 12:19
Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

2 апреля свой день рождения отмечает почетный гражданин Самары, заместитель председателя правления «РОСНАНО», член Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России  и один из самых успешных российских топ-менеджеров Владимир Аветисян. 
2 апреля 2018, 05:11
В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.

Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами 
29 марта 2018, 11:27
В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

21 февраля в 19:00 в ресторане «Три Оленя» на Московском шоссе состоится Благотворительный званый ужин. Специальный гость вечера – Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra, с акустическим концертом и презентацией 
5 февраля 2018, 04:48
Новый памятник пивовару открыли в Самаре

Новый памятник пивовару открыли в Самаре

В четверг, 28 декабря, в Самаре открыли новый арт-объект – памятник пивовару. Он установлен рядом с пивзаводом на Волжском проспекте. Идея возникла еще в 2012 году, во время работы оргкомитета "Культурная Самара", который возглавлял Дмитрий Азаров, в настоящее время исполняющий 
29 декабря 2017, 09:45
В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали 
22 декабря 2017, 03:49
В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации

В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации

В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации. В его создании будут участвовать предприятия аэрокосмического кластера и технические вузы. Соответствующее соглашение в среду, 29 ноября, было подписано на заседании регионального совета самарского реготделения Союза машиностроителей России.

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30 ноября 2017, 10:28
Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

В Самаре началось заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его проводит председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. В мероприятии принимают участие врио первого вице-губернатора – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, зам. 

29 ноября 2017, 02:22
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