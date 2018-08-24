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В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК
В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
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24 августа 2018, 03:12
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Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»
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24 августа 2018, 03:09
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
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24 августа 2018, 02:29
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Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице
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24 августа 2018, 02:27
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Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение
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24 августа 2018, 12:12
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Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия
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24 августа 2018, 10:46
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Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи
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24 августа 2018, 08:37
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В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину
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24 августа 2018, 07:59
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В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы
В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, …
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23 августа 2018, 05:33
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Пятеро самарцев и гражданин Казахстана задержаны за бандитизм
В Самаре силовики ликвидировали банду, которая занималась грабежами, кражами и вымогательствами. По версии следствия, главарь и организатор – гражданин Казахстана. Помимо него задержаны еще пятеро подозреваемых – это жители Самарской области, один из них ранее судимый. В отношении подозреваемых возбуждены …
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22 марта 2018, 05:17
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Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина
На днях в Сызрани несколько мужчин ворвались ночью в частный дом и избили деревянными палками хозяина дома, пишет «Маленькая Сызрань». Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина.
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13 августа 2017, 02:12
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В Самаре судят банду наёмных киллеров
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17 ноября 2016, 10:34
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В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА
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17 октября 2016, 11:11