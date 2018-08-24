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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

24 августа крупное ДТП произошло в Камышлинском районе Самарской области. Все случилось на 1194 километре трассы М-5. Там столкнулись две отечественные легковушки. В результате аварии погиб 32-летний пассажир одной из машин. Водителя и двух пятилетних мальчиков увезли в лечебное учреждение.
24 августа 2018, 02:27
Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Вступил в силу приговор в отношении мужчины, который сообщил о заминировании областного Главка полиции. У этого человека диагностировали психическое расстройство и отправили на принудительное лечение.

Напомним, что 5 апреля на портал ФСБ России поступило анонимное сообщение, в котором говорилось 
24 августа 2018, 12:12
Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

В пятницу, 24 августа, в одну из больниц Автограда обратились пятеро молодых людей. У парней, которым от 25 до 28 лет, были ранения. Предположительно, их нанесли пневматическим оружием. Врачи оказали им необходимую помощь, извлекли пули. Но двух мужчин пришлось перевести 
24 августа 2018, 10:46
Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Теперь больше малышей из микрорайона Крутые Ключи смогут ходить в детский сад - 30 августа здесь откроется новое дошкольное учреждение. Детский сад №2 будет располагаться на улице Мира, 2. Объявлен набор воспитанников, и очередь в детские сады в микрорайоне сократится. 
24 августа 2018, 08:37
В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину

В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину

В четверг, 23 августа, около дома № 50 А по улице Борковской в Тольятти произошла авария. Автоледи при движении «зацепила» другую машину. Водитель пострадавшего авто вышел из салона, ударил 34-летнюю автолюбительницу ножом и скрылся. Свидетели происшествия тут же вызвали «скорую», 
24 августа 2018, 07:59
В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, 
23 августа 2018, 05:33
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Пятеро самарцев и гражданин Казахстана задержаны за бандитизм

Пятеро самарцев и гражданин Казахстана задержаны за бандитизм

В Самаре силовики ликвидировали банду, которая занималась грабежами, кражами и вымогательствами. По версии следствия, главарь и организатор – гражданин Казахстана. Помимо него задержаны еще пятеро подозреваемых – это жители Самарской области, один из них ранее судимый. В отношении подозреваемых возбуждены 

22 марта 2018, 05:17
Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

На днях в Сызрани несколько мужчин ворвались ночью в частный дом и избили деревянными палками хозяина дома, пишет «Маленькая Сызрань». Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина.
13 августа 2017, 02:12
В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду, нападавшую на людей по найму.

К 9 годам колонии особого режима суд уже приговорил организатора этой банды Максима Потапова. По версии следствия, в декабре 2014 года после выхода из колонии за совершение тяжких преступлений мужчина создал в 

17 ноября 2016, 10:34
В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 26 лет. Их подозревают в серии разбойных нападений, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские выяснили, что задержанные причастны, как минимум к 4 фактам преступлений. При этом 
17 октября 2016, 11:11
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