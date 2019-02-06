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Материалы по теме:

Глава Минэнерго рассказал, как Самару планируют защитить от коммунального коллапса

Глава Минэнерго рассказал, как Самару планируют защитить от коммунального коллапса

Работу над ошибками после масштабной коммунальной аварии, оставившей без тепла в конце января более 60-ти тысяч самарцев, сейчас делают городские и областные чиновники. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ разрабатывается стратегический план по предотвращению подобных ситуаций. Продумывается комплексная программа по 
6 февраля 2019, 10:45
Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли 
5 февраля 2019, 03:59
Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров перешёл в казанский «Рубин». Футболист подписал контракт на 1,5 года. В Самаре Башкиров играл с 2016 года. Здесь он прославился не только забитыми голами, но и скандалом. Осенью 2018-го его задержали инспекторы ГИБДД за вождение 
5 февраля 2019, 08:55
В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей 
5 февраля 2019, 08:27
В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

На каждого судебного пристава в Самарской области в 2018 году приходилось 4,3 тысяч дел. Об этом сообщили в пятницу, 1 февраля, представители регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Приоритетом было наполнение бюджетов. В прошлом году было перечислено свыше 3,5 млрд 
1 февраля 2019, 11:37
Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали "Центральная". Соответствующее распоряжение первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александра Нефёдова опубликовано на портале регионального кабмина. Речь идет о реконструкции проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с 
31 января 2019, 08:44
На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей

На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей

На реконструкцию самарского академического театра драмы имени Горького направят 3,5 млрд рублей, сообщает областное правительство. Проектно-сметную документацию рассчитывают подготовить к середине 2020 года. По предварительным данным, будет уменьшена площадь зрительного зала до 400-450 мест, поэтому потребуется строительство новой малой сцены. 
30 января 2019, 08:01
Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета 
18 января 2019, 02:23
Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал пресс-конференцию. В зале присутствуют представители более сотни региональных СМИ. 

12:22 - Глава региона начал с подведения итогов года, в первую очередь с проведения выборов президента России. Явка была на уровне среднероссийской, количество жалоб значительно снизилось.

12:25 

18 января 2019, 12:37
«Крылья» улетели на сборы

«Крылья» улетели на сборы

Футболисты «Крыльев Советов» отправились на первый в 2019-м году учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 27 января. Тренерский штаб Миодрага Божовича взял на сбор 26 игроков. Среди них 6 новичков - полузащитники, имеющие опыт выступления 
15 января 2019, 08:10
В Самаре начался концерт, посвященный Дню народного единства

В Самаре начался концерт, посвященный Дню народного единства

В Самарском театре оперы и балета начался концерт, посвященный Дню народного единства. В числе приглашённых - политики, ученые, общественные деятели, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На сцене – миниспектакль «Минин и Пожарский». Азаров всех поздравил с праздником. «Мы все трудимся 
4 ноября 2018, 05:46
Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. На официальной церемонии инаугурации в зале театра оперы и балета глава региона произнес слова клятвы.

«Клянусь при вступлении в полномочия губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека 
17 сентября 2018, 02:23
Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты

Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты

В паблике "Дольщики ЖК Ильинская плаза - ЖК Монблан" соцсети "ВКонтакте" поведали о новой акции на улицах Самары. Обманутые владельцы жилья обратились к руководству области с просьбой помочь им получить квартиры. "Плакаты с обращениями «10 лет без жилья! Губернатор, 
17 ноября 2017, 05:32
Кадровые перестановки произошли в Самарском Газбанке

Кадровые перестановки произошли в Самарском Газбанке

Собрание акционеров финансового учреждения избрало нового председателя Совета Директоров. Место Александра Дроздова занял Ашот Марьян. Он пришёл в банк из Государственной корпорации РОСТЕХ, где был заместителем генерального директора Холдинга "СПЛАВ" по инвестициям и военно-техническому сотрудничеству, ранее работал в государственных и 

26 июня 2017, 08:57
В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок

В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок

Это подарок району от областных властей на 75-летие со дня образования. Кроме того, сегодня глава региона Николай Меркушкин пообещал привести в порядок Дом культуры им. Литвинова. Первая часть денег - 9 миллионов рублей на подготовку проекта реконструкции уже выделена. Кроме 

16 марта 2017, 11:05
На АвтоВАЗе прошло внеочередное собрание Совета директоров

На АвтоВАЗе прошло внеочередное собрание Совета директоров

На АвтоВАЗе прошло внеочередное собрание Совета директоров. На нем шла речь об увеличении уставного капитала компании «путем эмиссии дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке». Совет должен был определить стоимость ценных бумаг, которые купит французский концерн Renault. Результаты переговоров станут известны 

8 февраля 2017, 09:51
АвтоВАЗ объявил о проведении допэмиссии почти на 30 млрд рублей

АвтоВАЗ объявил о проведении допэмиссии почти на 30 млрд рублей

Такое решение было принято советом директоров компании. По цене 9 рублей за штуку будут размещены по открытой подписке около 3 млрд. 300 млн. обыкновенных акций завода. В настоящее время уставный капитал разделен на 2 млрд 300 млн акций, проведение допэмиссии в 

7 декабря 2016, 03:55
Совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» возглавит Сергей Скворцов

Совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» возглавит Сергей Скворцов

Сергей Скворцов, замгендиректора  ГК Ростех и индустриальный директор автомобильного кластера Госкорпорации, станет председателем совета директоров АвтоВАЗа. Об этом сообщают основные акционеры волжского автогиганта – Ростех и альянс  Renault-Nissan. Отметим, г-н Скворцов много лет отвечал за управление АвтоВАЗом со стороны Ростеха, являлся 

19 апреля 2016, 11:33
Самара отмечает День города

Самара отмечает День города

В зале Самарской государственной филармонии в пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню города. Зрителей приветствовал любимец публики народный артист России Борис Невзоров. Под музыку симфонического оркестра он рассказал о создании в Самаре первого земства в стране, с которого и началась история 

12 сентября 2014, 07:42
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