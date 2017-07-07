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В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта
В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ …
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7 июля 2017, 09:39
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Что угрожает самарцам на пляжах?
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6 июля 2017, 05:50
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Волгу закрыли
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6 июля 2017, 02:27
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В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов
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6 июля 2017, 11:23
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В Волгу вольют более 260 миллиардов рублей
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4 июля 2017, 11:10
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Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео
В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера …
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3 июля 2017, 10:47
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Из тольяттинской маршрутки выкинули пассажирку, есть видео
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео с авторегистратора с таким описанием: "Из маршрутки (номер установить не удалось) на ул. Мира выпала или помогли выйти заранее девушке. К сожалению, качество записи не очень, детали происшествия рассмотреть сложно. Однако …
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30 июня 2017, 05:21
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Видео: самарский водитель обогнал на Ново-Садовой деревянную ладью
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26 июня 2017, 09:00
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Двое спортсменов рисковали жизнью во время шторма на Жигулевском море
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13 мая 2016, 10:27
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В Оренбуржье введен режим ЧС из-за шторма и метели
По данным региональных информагентств, в Оренбуржье перекрыто 20 дорог. В регионе 16 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В пунктах обогрева на трассах находятся десятки человек. Как сообщается, вследствие резкого ухудшения метеоусловий в области отменен пробный ЕГЭ. В нескольких районах области …
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16 марта 2016, 12:28
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На Сахалине прибрежные улицы одного из городов оказались под водой
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2 октября 2015, 09:54