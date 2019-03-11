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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
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11 марта 2019, 02:39
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
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11 марта 2019, 01:50
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского
В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что …
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5 марта 2019, 04:36
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Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной
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5 марта 2019, 11:20
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«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
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4 марта 2019, 04:35
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В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры
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1 марта 2019, 05:20
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Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега
В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».
Как говорится в техзадании, исполнитель …
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29 октября 2018, 03:43
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Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи
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4 июня 2018, 10:05
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Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре
В Самаре открылась выставка под открытым небом, которая называется "Футбольная Россия". Экспозиция развернулась на площади Славы прямо напротив здания областного правительства. Вход на нее совершенно свободный для всех желающих.
Выставка представляет собой собрание фотографий. На них запечатлены исторические кадры …
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4 июня 2018, 10:36
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Монумент «Пограничникам всех поколений» открыли в парке в Самаре
В Самаре в воскресенье, 27 мая, состоялось открытие новой скульптурной композиции. В парке 30-летия Победы установлен монумент «Пограничникам всех поколений». Установка скульптуры приурочена к 100-летию со дня основания пограничной службы ФСБ. С инициативой открытия памятника к главе региона Дмитрию Азарову …
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28 мая 2018, 03:40
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Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре
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21 мая 2018, 07:01
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На Урале установят уменьшенную копию «Рабочего и колхозницы»
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30 января 2018, 08:05
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50 млн рублей собрали на установку памятника князю Владимиру
Российское военно-историческое общество (РВИО) продолжает собирать средства на скульптуру, всего необходимо 100 млн рублей.
Размеры памятника, в частности высота, будут зависеть о того, где его поставят. Предварительно высота оценивалась в 24-25 метров, восемь из которых будет занимать постамент, но …
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23 июля 2015, 01:22
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Монумент на площади Славы дополнят знаками и орденами за 5 млн рублей
Еще не построенный до конца монумент "Гордость, Честь и Слава Самарской области", расположенный на склоне рядом со зданием регионального правительства, украсят орденами и почетными знаками. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.
Как следует из сообщения, на поставку произведений искусства …
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7 мая 2015, 04:56
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