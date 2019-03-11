Монумент на площади Славы дополнят знаками и орденами за 5 млн рублей Еще не построенный до конца монумент "Гордость, Честь и Слава Самарской области", расположенный на склоне рядом со зданием регионального правительства, украсят орденами и почетными знаками. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.



Как следует из сообщения, на поставку произведений искусства …