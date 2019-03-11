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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

В понедельник, 11 марта, на совещании в городской администрации Самары представили нового руководителя департамента образования. Пост заняла Елена Чернега. Как отметили в самарской мэрии, у нее большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе. Ранее она была учителем 
11 марта 2019, 02:39
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В понедельник, 11 марта, стало известно о неприятной истории, которая произошла в Сызрани на днях. 8 марта снегоуборочная техника работала в частном секторе по просьбам местных жителей. Но не всем это понравилось - на улице Южной житель одного из частных 
11 марта 2019, 01:50
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что 
5 марта 2019, 04:36
Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Коммунальщики устраняют аварию на улице Аэродромной — там прорвало водопроводную трубу неподалеку от торгового центра «Аврора-молл». Как сообщили в «РКС-Самара», скрытую утечку нашли в воскресенье, 3 марта, около дома № 36 по улице Аэродромной. Сначала вода не выходила на поверхность 
5 марта 2019, 11:20
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

11 млрд рублей направили на социалку.
1 марта 2019, 05:20
Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».

Как говорится в техзадании, исполнитель 

29 октября 2018, 03:43
Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи

Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи

В Самаре продолжаются работы по благоустройству площади Славы. В ближайшее время под подпорной стеной должны появиться 50-метровые скамьи для посетителей. К их установке рабочие должны присутпить уже во вторник, 5 июня. Монтаж завершится до начала чемпионата мира по футболу. Эскизы 

4 июня 2018, 10:05
Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре

Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре

В Самаре открылась выставка под открытым небом, которая называется "Футбольная Россия". Экспозиция развернулась на площади Славы прямо напротив здания областного правительства. Вход на нее совершенно свободный для всех желающих.

Выставка представляет собой собрание фотографий. На них запечатлены исторические кадры 
4 июня 2018, 10:36
Монумент «Пограничникам всех поколений» открыли в парке в Самаре

Монумент «Пограничникам всех поколений» открыли в парке в Самаре

В Самаре в воскресенье, 27 мая, состоялось открытие новой скульптурной композиции. В парке 30-летия Победы установлен монумент «Пограничникам всех поколений». Установка скульптуры приурочена к 100-летию со дня основания пограничной службы ФСБ. С инициативой открытия памятника к главе региона Дмитрию Азарову 

28 мая 2018, 03:40
Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

В Самаре заработали новые фонтаны на склоне площади Славы. В соцсетях появилось видео 
21 мая 2018, 07:01
На Урале установят уменьшенную копию «Рабочего и колхозницы»

На Урале установят уменьшенную копию «Рабочего и колхозницы»

В скором времени монумент «Рабочий и колхозница» появится и на Урале. Новое изваяние будет в 2,5 раза меньше оригинального творения Веры Мухиной, установленного в Москве.

Памятник установят у Музея автомобильной техники в Верхней Пышме. Созданием скульптурной композиции занимается уральский 
30 января 2018, 08:05
50 млн рублей собрали на установку памятника князю Владимиру

50 млн рублей собрали на установку памятника князю Владимиру

Российское военно-историческое общество (РВИО) продолжает собирать средства на скульптуру, всего необходимо 100 млн рублей.

Размеры памятника, в частности высота, будут зависеть о того, где его поставят. Предварительно высота оценивалась в 24-25 метров, восемь из которых будет занимать постамент, но 
23 июля 2015, 01:22
Монумент на площади Славы дополнят знаками и орденами за 5 млн рублей

Монумент на площади Славы дополнят знаками и орденами за 5 млн рублей

Еще не построенный до конца монумент  "Гордость, Честь и Слава Самарской области", расположенный на склоне рядом со зданием регионального правительства, украсят орденами и почетными знаками. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Как следует из сообщения, на поставку произведений искусства 
7 мая 2015, 04:56
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