Самарское ПАО «Кузнецов» нарастило убытки по результатам первых 6 месяцев 2017 года. Такие данные содержатся в ежеквартальном отчете предприятия. Так, выручка за этот период составила чуть меньше 4 миллиардов 100 миллионов рублей. Это почти на 200 миллионов меньше, чем за аналогичный период 2016-го. При этом убыток вырос почти на 150 миллионов рублей до 1 миллиарда 320 миллионов.
Напомним, ПАО «Кузнецов» выпускает двигатели для ракет-носителей «Союз», газоперекачивающих установок, а также занимается ремонтом и обслуживанием двигателей для стратегической авиации. Сейчас на заводе завершаются работы по восстановлению производства модернизированного двигателя НК-32 второго этапа для бомбардировщика «Ту-160». ПАО «Кузнецов» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, а также является членом одной из крупнейших общественных организаций страны – «Союза машиностроителей России».
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