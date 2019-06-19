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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Самарская делегация представит 15 проектов на Форуме социальных инноваций в Москве

Самарская делегация представит 15 проектов на Форуме социальных инноваций в Москве

Сегодня в Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема:  роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке  более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор 

19 июня 2019, 11:15
Какие задачи стоят перед новым управляющим директором завода «Кузнецов»?

Какие задачи стоят перед новым управляющим директором завода «Кузнецов»?

На одном из крупнейших промышленных предприятий региона - ПАО «Кузнецов» сменилось руководство. Управляющим директором назначен теперь уже бывший директор по экономике и финансам Рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» Алексей Соболев. Ранее возглавлявший «Кузнецов» Сергей Павлинич пойдет на повышение в одно из московских 
14 марта 2019, 08:20
Председатель Самарского реготделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян награжден медалью имени Михаила Калашникова

Председатель Самарского реготделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян награжден медалью имени Михаила Калашникова

Председатель Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России, заместитель председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян за личный вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд был награжден медалью имени Михаила Калашникова министерства промышленности и торговли. Это произошло вечером во вторник в овальном 
6 февраля 2019, 11:21
Владимир Гутенев награжден орденом Александра Невского

Владимир Гутенев награжден орденом Александра Невского

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев указом президента России Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Владимир Гутенев также является депутатом Государственной думы от Самарской области, в парламенте возглавляет комиссию по оборонно-промышленному комплексу. Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной и 
17 декабря 2018, 09:41
Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ

Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ

Во вторник продолжил свой рабочий визит в Самару депутат Государственной думы и первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В медицинском университете он провел выездное заседание комиссии Госдумы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Главной темой стало взаимодействие этой отрасли и научно-образовательных 
28 ноября 2018, 08:10
В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан

В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан

В Самаре с двухдневным визитом находится депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В понедельник он встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан. Во вторник планируется его участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Самарским 
27 ноября 2018, 08:16
В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут 
17 октября 2018, 09:20
Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре

Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре

В рамках своего визита в Самару вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов». Там он осмотрел двигатель НК-32 второй серии для ракетоносца Ту-160М2. В рамках гособоронзаказа предприятие восстанавливает его серийное производство, которое было прекращено в 1993 году.

Ранее федеральный чиновник 

14 марта 2018, 06:04
28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

Самарское предприятие – ПАО «Кузнецов» в ближайшие два года получит от ОДК 28 миллиардов рублей. Ранее 10 миллиардов рублей уже вложены в развитие и модернизацию производства, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Эта информация была озвучена в понедельник, 5 

6 марта 2018, 04:21
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