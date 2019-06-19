Ведущее двигателестроительное предприятие страны - самарское ПАО "Кузнецов", которое входит в одну из крупнейших общественных организаций "Союз машиностроителей России" и занимается проектированием, изготовлением и ремонтом авиационных, наземных и ракетных двигателей, представило на Форуме социальных инноваций в Москве опыт реализации своего кадрового проекта. Речь о программе дуального обучения студентов колледжей рабочим специальностям.
Она реализуется на зводе с 2015 года. Предприятие готовит для себя токарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением и контролёров станочных и слесарных работ. Два дня в неделю будущие моторостроители изучают теорию в колледжах, а три дня - проходят практику в производственных цехах с последующим трудоустройством. За каждым студентом закрепляется опытный наставник.
Уже на третьем курсе обучающийся имеет возможность заключить трудовой договор (в качестве ученика) и ежемесячно получать заработную плату и стипендию. После присвоения 3-го разряда студент переводится на вакансию в производственный цех. При этом в период обучения по дуальной системе он может повысить разряд и освоить смежные профессии. Сейчас программой дуального образования в ПАО «Кузнецов» охвачены более 120 студентов из четырех средних специальных учебных заведений региона.
|
Самарская делегация представит 15 проектов на Форуме социальных инноваций в Москве
Сегодня в Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор …
|
19 июня 2019, 11:15
|
Какие задачи стоят перед новым управляющим директором завода «Кузнецов»?
На одном из крупнейших промышленных предприятий региона - ПАО «Кузнецов» сменилось руководство. Управляющим директором назначен теперь уже бывший директор по экономике и финансам Рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» Алексей Соболев. Ранее возглавлявший «Кузнецов» Сергей Павлинич пойдет на повышение в одно из московских …
|
14 марта 2019, 08:20
|
Председатель Самарского реготделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян награжден медалью имени Михаила Калашникова
Председатель Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России, заместитель председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян за личный вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд был награжден медалью имени Михаила Калашникова министерства промышленности и торговли. Это произошло вечером во вторник в овальном …
|
6 февраля 2019, 11:21
|
Владимир Гутенев награжден орденом Александра Невского
Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев указом президента России Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Владимир Гутенев также является депутатом Государственной думы от Самарской области, в парламенте возглавляет комиссию по оборонно-промышленному комплексу. Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной и …
|
17 декабря 2018, 09:41
|
Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ
Во вторник продолжил свой рабочий визит в Самару депутат Государственной думы и первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В медицинском университете он провел выездное заседание комиссии Госдумы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Главной темой стало взаимодействие этой отрасли и научно-образовательных …
|
28 ноября 2018, 08:10
|
В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан
В Самаре с двухдневным визитом находится депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В понедельник он встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан. Во вторник планируется его участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Самарским …
|
27 ноября 2018, 08:16
|
В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»
Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут …
|
17 октября 2018, 09:20
|
Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре
В рамках своего визита в Самару вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов». Там он осмотрел двигатель НК-32 второй серии для ракетоносца Ту-160М2. В рамках гособоронзаказа предприятие восстанавливает его серийное производство, которое было прекращено в 1993 году.
Ранее федеральный чиновник …
|
14 марта 2018, 06:04
|
28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года
|
6 марта 2018, 04:21
Мы Вам перезвоним!