Банк России отказал московским компаниям «Альпари Форекс» и «Форекс Клуб» в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Причины такого решения не объясняются.

Отметим, что организации имеют свои представительства в Самаре. По …