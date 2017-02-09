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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
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Директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Владимир Дикоп покидает свой пост. Несмотря на то, что его контракт истекает только через год, топ-менеджер решил прервать его досрочно. Впрочем 67-летний руководитель мог сделать это и ранее по достижении пенсионного возраста.
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20 февраля 2015, 11:43
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