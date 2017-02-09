Публичное акционерное общество "Кузнецов" возобновило размещение ценных бумаг, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Отметим, допэмиссию приостановили 11 января по техническим причинам. Компания решила выпустить 800 тысяч именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, при цене размещения 10136. Таким образом, общая стоимость ценных бумаг составит 8 миллиардов 108 миллионов рублей. Завершить размещение планируется в срок до 31 марта.
Акции по закрытой подписке выкупят Федеральное агентство по управлению госимуществом, госкомпании "Ростех", "Оборонпром" и "Объединенная двигателестроительная корпорация". В этот холдинг входит и сам завод "Кузнецов". По факту, таким образом государство инвестирует средства в самарское предприятие, которое, напомним, занимается изготовлением ракетных двигателей и ремонтом реактивных для стратегической авиации, а также производством газоперекачивающих агрегатов. Публичное акционерное общество "Кузнецов" входит в одну из крупнейших общественных организаций страны - Союз машиностроителей России.
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