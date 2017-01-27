В ходе масштабного 15-летнего исследования с участием 1 миллиона представительниц прекрасного пола из разных стран мира американские ученые установили, что жизнь курящей женщины сокращается в среднем на 10 лет.

Отказ от вредного пристрастия может быть наиболее эффективным в возрасте до 30 …