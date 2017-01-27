В России введен акциз на электронные сигареты и сопутствующие товары. По расчетам Министерства финансов новый налог должен приносить в бюджет до 10 миллиардов рублей в год. По факту казну, естественно, пополнят потребители вошедших в моду девайсов. В стране уже более полутора миллионов вейперов - так называют себя приверженцы электронных сигарет. Как они отреагировали на новый сбор и почему Роспотребнадзор требует приравнять парение к курению? Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА» в 18:45.
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Курильщикам хотят продлить рабочий день
Минздрав России хочет предоставить работодателям легальную возможность увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников. Согласно тексту соответствующего законопроекта, любителям табака придется работать дольше пропорционально времени, потраченному на выкуривание сигарет.
По действующему трудовому законодательству, наниматель обязан предоставлять работникам перерывы для отдыха и …
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10 января 2017, 11:23
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Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения
Американские ученые из Онкологического общества установили, как именно отказ от курения влияет на организм человека. По результатам недавнего исследования, у курильщика запускается механизм восстановления уже через 20 минут после того, как он сделает последнюю затяжку.
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30 декабря 2016, 10:47
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Ученые расширили список болезней, которые вызывает курение
Ученые из Американского института здоровья сообщили, что смертность от вызванных никотином недугов на 17% выше, чем считалось ранее. В ходе исследования были выявлены новые заболевания, которые вызывает курение. Употребление табачной продукции приводит к раку простаты и груди, а также заражению различными инфекционными …
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7 декабря 2016, 11:47
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Ученые: Курение сокращает жизнь женщины на 10 лет
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30 ноября 2016, 04:31
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В Самарской области подросток и его друзья ограбили магазин электронных сигарет
К ограблению магазина электронных сигарет в Самарской области по версии правоохранителей причастны подростки. Преступление было совершено в Жигулевске. Подозреваемые задержаны, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В городской отдел полиции обратился 39-летний мужчина. Он сообщил, что его магазин ограбили. …
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7 октября 2016, 02:51
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Ученые: Электронные сигареты вредны для сердца
Ученые из университета Афин заявили о вреде электронных сигарет. Специалисты пришли к выводу, что они опасны для сердца. В ходе эксперимента выяснилось, что их влияние не менее вредно, чем действие никотина.
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30 августа 2016, 12:08
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Ученые рассказали, почему подростки курят электронные сигареты
Ученые установили, что большинство подростков используют электронные сигареты, так как это им кажется «крутым». Результаты исследований канадских специалистов опубликовали в Canadian Medical Association Journal.
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18 июля 2016, 04:56
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Ученые: Электронные сигареты содержат опасные для рта токсины
Те, кто курит электронные сигареты – рискуют, заявили американские ученые. В США провели ряд исследований, согласно результатам которых, использование этих курительных гаджетов может привести к проблемам в полости рта и даже онкологическим заболеваниям. Изучением электронных сигарет занимаются в университете Калифорнии.
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29 июня 2016, 12:31