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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
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15 августа 2018, 05:21
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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
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15 августа 2018, 05:06
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Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут
Стало известно, что крематорий в Рубежном точно не появится. Это подтвердил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Дмитрий Азаров.
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15 августа 2018, 04:45
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Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции
Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.
Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, …
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15 августа 2018, 04:14
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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
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14 августа 2018, 02:07
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Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника
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14 августа 2018, 01:24
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В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных
В нашем регионе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Самарской области. Этого человека обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в начале ноября прошлого года мужчина потребовал от шести подчиненных передать …
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14 августа 2018, 12:57
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке
Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование …
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13 августа 2018, 09:02