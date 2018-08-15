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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
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Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут

Стало известно, что крематорий в Рубежном точно не появится. Это подтвердил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Дмитрий Азаров.
 
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Во время проверки 
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

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13 августа 2018, 09:02
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