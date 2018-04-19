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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Экстремисты собирались сорвать ЧМ-2018 по футболу в Самаре

Экстремисты собирались сорвать ЧМ-2018 по футболу в Самаре

В Самаре сотрудники правоохранительных органов пресекли планы экстремистов сорвать матчи ЧМ-2018 по футболу, говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации. Осуществить задуманное злоумышленники намеревались с помощью самарских футбольных фанатов из радикальной группировки «Тойс», признанной экстремистской в 2017 году. 
18 апреля 2018, 11:18
Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

В Самаре в дни ЧМ-2018 перекроют ряд улиц в историческом центре города – Ленинском и Самарском районах. На площади Куйбышева будет официальная фан-зона ФИФА. Общественный транспорт ходить будет, а вот чтобы проехать на автомобиле – нужно будет получить пропуск, и 
18 апреля 2018, 10:34
Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца  progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео. 

«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память 
17 апреля 2018, 03:51
Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!

Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!

В социальных сетях появляются фейковые страницы к ЧМ-2018, в том числе «Самара Арены», на которых якобы от имени  спортобъектов предлагаются призы за подписку, сообщает заказчик спортобъектов ФГУП «Спорт-Инжинирнг». Например, на фейк-странице самарского стадиона сообщается, что «первые 20 тысяч подписчиков получат 

17 апреля 2018, 02:32
Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, 

3 апреля 2018, 04:40
Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос 

14 марта 2018, 05:47
Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
 
Акция посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сообщили в правительстве Самарской области. В 20 

13 марта 2018, 12:26
Масленица-2018 в Самаре: программа праздничных мероприятий на площади Куйбышева

Масленица-2018 в Самаре: программа праздничных мероприятий на площади Куйбышева

С 12 февраля в Самаре начались проводы русской зимы, или Масленичная неделя. С этого же дня стартовали и праздничные мероприятия. По традиции главной площадкой для торжеств станет площадь Куйбышева, и первые развлечения там будут доступны с 16 февраля.

В пятницу на 

13 февраля 2018, 07:41
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