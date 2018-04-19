21 и 22 апреля в Самаре на площади Куйбышева будет работать передвижной парк Парк футбола ЧМ-2018. Наш город станет пятым, в который он приедет, после Сочи, Ростова-на-Дону, Волгограда и Саранска.
Гостей парка ожидают игры на открытом воздухе, мастер-классы, автограф-сессии с футболистами и официальным талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой.
Специальным гостем мероприятия станет бывший защитник миланского «Интера», участник Чемпионата мира FIFA 1998 Иван Кордоба.
Парк футбола будет открыт дял зрителей с 12:00 до 20:00. Вход свободный.
|
Экстремисты собирались сорвать ЧМ-2018 по футболу в Самаре
В Самаре сотрудники правоохранительных органов пресекли планы экстремистов сорвать матчи ЧМ-2018 по футболу, говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации. Осуществить задуманное злоумышленники намеревались с помощью самарских футбольных фанатов из радикальной группировки «Тойс», признанной экстремистской в 2017 году. …
|
18 апреля 2018, 11:18
|
Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков
|
18 апреля 2018, 10:34
|
Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»
В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео.
«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память …
|
17 апреля 2018, 03:51
|
Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!
В социальных сетях появляются фейковые страницы к ЧМ-2018, в том числе «Самара Арены», на которых якобы от имени спортобъектов предлагаются призы за подписку, сообщает заказчик спортобъектов ФГУП «Спорт-Инжинирнг». Например, на фейк-странице самарского стадиона сообщается, что «первые 20 тысяч подписчиков получат …
|
17 апреля 2018, 02:32
|
Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре
В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.
«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, …
|
3 апреля 2018, 04:40
|
Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
|
14 марта 2018, 05:47
|
Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре
В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
|
13 марта 2018, 12:26
|
Масленица-2018 в Самаре: программа праздничных мероприятий на площади Куйбышева
|
13 февраля 2018, 07:41