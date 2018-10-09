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150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»

Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением 

25 сентября 2018, 09:35
В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

15 августа глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. Одним из вопросов стало обсуждение недочетов недавно благоустроенных объектов города. Особое внимание было уделено состоянию четвертой очереди набережной, качество ремонта которой уже не раз становилось объектом критики.

К подрядчику, выполнявшему работы, возник 

16 августа 2018, 10:15
В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.

Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно 

31 июля 2018, 01:12
Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

В пятницу, 27 июля, в парке Металлургов в областной столице достали из воды тело мужчины. Трое сотрудников Поисково-спасательной службы выехали на место происшествия в 16:55. Спасатели извлекли труп из воды, работа была завершена в 18:26. Причины и обстоятельства гибели этого 
28 июля 2018, 08:02
В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».

Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило 

25 июля 2018, 01:25
Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

В среду, 18 июля, в Самаре возобновились ремонтные работы в парке 50-летия Октября, в народе известном как «Парк металлургов». Сейчас место отдыха закрыто для посетителей.

«Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения 
18 июля 2018, 02:59
Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»

Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»

Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина 

20 июня 2018, 06:10
Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные 

10 июня 2018, 09:49
«Стена чемпионов» откроется в Самаре

«Стена чемпионов» откроется в Самаре

Вечером 7 июня в Самаре появится еще один объект, связанный с чемпионатом мира по футболу. В историческом центре областной столицы состоится открытие «Стены чемпионов». Она разместится на фасаде одного из домов.

Первыми свои автографы на стене оставят первый в истории Самары 

7 июня 2018, 07:31
Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре

Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди набережной в Самаре. Долгожданное событие должно было состояться в конце мая, но этого так и не произошло. Теперь новая дата открытия — начало июня. Об этом рассказала глава областного центра Елена Лапушкина на заседании городской думы.
31 мая 2018, 10:25
В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»

В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на городскую мэрию, 
16 мая 2018, 11:53
В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.

«Проверили 
13 декабря 2017, 03:23
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