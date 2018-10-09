Совсем скоро в Самаре после реконструкции должен открыться парк «Металлургов». Об этом сообщил в своем "твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков.
«По пути заехал в парк «Металлургов»... Скоро откроем!» - написал чиновник.
Также он коротко рассказал о том, что было сделано за последнее время. Появились новые входные группы со стороны бассейна «Нептун» и улицы Ставропольской. В парке обновлено освещение и ограждение озера, оборудован новый домик для лебедей. Лавки стоят на плитке, а не голом бетоне. Также в парке появились новые спортплощадки, а также завершается строительство площадки для занятий авиамодельным спортом.
«Парк преобразился!» - резюмирует Игорь Рудаков.
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