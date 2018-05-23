В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей В пятницу, 29 декабря, в Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей. МАУ «Парки Самары» приглашает горожан в этот день посетить парк 50-летия октября (парк Металлургов).



«С 10:00 до 12:00 откроем двери в новом лебяжнике для всех, кто …