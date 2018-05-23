В Самаре парк имени 50-летия Октября (Парк Металлургов) откроется после ремонта только осенью. Об этом в «Твиттере» сообщил представитель МАУ «Парки Самары». Напомним, ремонтные работы в парке на Металлурге начались в конце лета 2017 года. Завершены первые два этапа ремонта. Финальный, третий начнется в ближайшее время. Ожидалось, что работы завершат к 9 мая, но в процессе сроки скорректировали.
«В апреле подрядчики начали устранять замечания по гарантийным обязательствам. В ближайшее время определится подрядчик третьего этапа и продолжит работу. В планах завершение третьего этапа ремонта и открытие парка для посетителей осенью. До завершения работ аттракционы работать не будут», - сообщили в администрации.
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