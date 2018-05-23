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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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В дни ЧМ-2018 пешеходными станут три улицы Самары

В дни ЧМ-2018 пешеходными станут три улицы Самары

В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение 
23 мая 2018, 03:34
Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 
23 мая 2018, 02:33
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека 
23 мая 2018, 09:13
Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, 
4 мая 2018, 02:45
В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В пятницу, 29 декабря, в Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей. МАУ «Парки Самары» приглашает горожан в этот день посетить парк 50-летия октября (парк Металлургов).

«С 10:00 до 12:00 откроем двери в новом лебяжнике для всех, кто 
28 декабря 2017, 02:51
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.

"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи. 

Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар 
14 декабря 2017, 07:04
В Самаре создают парк «Союз»

В Самаре создают парк «Союз»

Музей «Самара космическая» повторно получил разрешение на подготовку проекта парка «Союз». Презентация плана «Взгляд в будущее», предусматривающего размещение рядом с ракетой «Союз» пассажирского самолета Ту-154 и космического аппарата «Ресурс-Ф2», состоялась осенью 2015 года. Позже схему трансформировали: появилась идея по периметру 
14 ноября 2017, 07:08
Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора

Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора

35-летний ранее судимый мужчина попытался украсть имущество из припаркованного автомобиля, но был пойман местными жителями.
19 августа 2017, 03:20
В Самаре на Металлурге появится современный парк

В Самаре на Металлурге появится современный парк

Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все 

16 июня 2017, 03:53
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