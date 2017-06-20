Блогер stanislavsky063 в ЖЖ-сообществе "Самара ру" делится впечатлениями от прогулки по парку Металлургов. "Примерно год назад жители Кировского района попросили власть имущих обратить внимание на этот парк. По их словам, он нуждается в ремонте и реконструкции, - пишет автор. - В парке Металлургов я не был, наверное, уже лет 10. Тем более было интересно, как там поживают лебеди, фонтан-символ… Все оказалось печальнее, чем я думал. Прогулочная зона широкая, но асфальт уже старенький до такой степени, что при активном занятии спортом, например беге, можно споткнуться и чего-нибудь растянуть. Да и с колясками гулять по рытвинам и расщелинам неудобно. Бетонные плиты в огромных трещинах и видавшие виды цветники, заросшие травой. Это вам не вылизанная набережная или столь любимый детворой парк Гагарина..." Впрочем, блогер сообщает, что в парке запланирована реконструкция, и заключает: "Хочется надеяться, что в июне 2018 года жители Безымянки смогут посетить обновленный парк с современной инфраструктурой".
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Шторм в Тольятти
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20 июня 2017, 06:31
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Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена
Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе.
Новая региональная программа, …
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20 июня 2017, 06:21
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Самарец увидел парк Металлургов и загрустил
Блогер stanislavsky063 в ЖЖ-сообществе samara_ru делится впечатлениями от прогулки по парку Металлургов. "Примерно год назад жители Кировского района попросили власть имущих обратить внимание на этот парк. По их словам, он нуждается в ремонте и реконструкции, - пишет автор. - …
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19 июня 2017, 09:00
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Самару снова накрыло градом
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20 июня 2017, 02:22
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Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России
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20 июня 2017, 10:00
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В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо
Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, …
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20 июня 2017, 07:57
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Неужели самарские дома ремонтируют зомби?
Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я …
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20 июня 2017, 07:42
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В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео
В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.
«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.
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19 июня 2017, 03:21
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В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод
Блогер Алексей Авдейчев показал, что осталось от бывшего самарского силикатного завода. "До недавнего времени это было единственное промышленное предприятие в центре города. После строительства ЖК "Ладья" у завода начались проблемы - жители элитных домов обращались в прокуратуру из-за запаха и выбросов. …
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28 мая 2017, 02:55
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В блогах: Благотворительный спектакль "Свахи"
Блогер Татьяна Ан анонсирует, что сегодня, 26 мая, на сцене самарской филармонии состоится благотворительный спектакль «Свахи». В необычной постановке примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Прибыль от продажи билетов на спектакль будет направлена на адресную помощь талантливым детям …
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26 мая 2017, 06:56
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В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!
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26 мая 2017, 10:25