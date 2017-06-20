Блогер p_k_s жалуется на состояние въездной дороги в Волгарь. "Сейчас здесь живет 10 тысяч жителей. А въезд в поселок всего один. И он находится вот в таком состоянии. Местным автомобилистам приходится добираться до своего дома или на работу в город, штурмуя …