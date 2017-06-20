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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Шторм в Тольятти

Шторм в Тольятти

О последствиях ливня с ураганным ветром рассказывают в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Днем на город обрушился ливень с ураганным ветром, в некоторых местах были повалены деревья и даже замечен смерч. В час дня порыв ветра полностью сорвал кровлю с торгово-офисного центра, 

20 июня 2017, 06:31
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе. 

Новая региональная программа, 

20 июня 2017, 06:21
Самарец увидел парк Металлургов и загрустил

Самарец увидел парк Металлургов и загрустил

Блогер stanislavsky063 в ЖЖ-сообществе samara_ru делится впечатлениями от прогулки по парку Металлургов. "Примерно год назад жители Кировского района попросили власть имущих обратить внимание на этот парк. По их словам, он нуждается в ремонте и реконструкции, - пишет автор. - 
19 июня 2017, 09:00
Самару снова накрыло градом

Самару снова накрыло градом

Во вторник, 20 июня, в центре Самары пошел град. Об этом сообщают жители Самарского и Ленинского районов. Аналогичные сообщения приходят из сел под Самарой. Отметим, вчера градом засыпало 15-й микрорайон, Крутые Ключи, Металлург и Зубчаниновку.
Через Тольятти сегодня прошел смерч. 
20 июня 2017, 02:22
Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Составлен рейтинг безопасности крупнейших российских городов. Были опрошены жители ста мегаполисов. Им предложили оценить справедливость утверждения: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Горожане выражали свое согласие баллами – от одного (полное несогласие) 
20 июня 2017, 10:00
В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, 
20 июня 2017, 07:57
Неужели самарские дома ремонтируют зомби?

Неужели самарские дома ремонтируют зомби?

Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я 
20 июня 2017, 07:42
В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.  
 
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=15164609&id=456239064&hash=65069ccb4e3e66d3&hd=2" width="853" height="480" 

19 июня 2017, 03:21
В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

Блогер Алексей Авдейчев показал, что осталось от бывшего самарского силикатного завода. "До недавнего времени это было единственное промышленное предприятие в центре города. После строительства ЖК "Ладья" у завода начались проблемы - жители элитных домов обращались в прокуратуру из-за запаха и выбросов. 

28 мая 2017, 02:55
В блогах: Благотворительный спектакль

В блогах: Благотворительный спектакль "Свахи"

Блогер Татьяна Ан анонсирует, что сегодня, 26 мая, на сцене самарской филармонии состоится благотворительный спектакль «Свахи». В необычной постановке примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Прибыль от продажи билетов на спектакль будет направлена на адресную помощь талантливым детям 

26 мая 2017, 06:56
В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

Блогер p_k_s жалуется на состояние въездной дороги в Волгарь. "Сейчас здесь живет 10 тысяч жителей. А въезд в поселок всего один. И он находится вот в таком состоянии. Местным автомобилистам приходится добираться до своего дома или на работу в город, штурмуя 

26 мая 2017, 10:25
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