Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, с января по июль прошлого года колония предоставляла "Паркам Самары" осужденных, которые выполняли работы на их объектах. При этом ежемесячно за труд каждого человека на счета исправительного учреждения должно было поступать 13 тысяч рублей. В итоге, МАУ не произвело окончательный расчет с истцом.
Первоначальная сумма требований колонии составляла 458 тысяч рублей, однако, позже была снижена до 177 тысяч, плюс пени на 281 тысячу рублей. Суд удовлетворил иск частично, уменьшив размер пени до 30 тысяч.
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