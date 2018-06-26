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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?

Очередной скачок цен на новые автомобили. Сразу 23 производителя анонсировали увеличение стоимости в дилерских центрах. Если в премиум-сегменте рост ценника составит несколько сотен тысяч рублей, то экономвариант подорожает на 15-30 тысяч.

Уже во второй половине лета цены на новые автомобили у 

26 июня 2018, 11:02
В блогах: «Кому помешала парковка?»

В блогах: «Кому помешала парковка?»

Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова 
26 июня 2018, 10:00
Американские военные придумали треугольное колесо

Американские военные придумали треугольное колесо

Управление перспективных вооружений Министерства обороны США изобрело новое колесо. По сути своей оно является трансформером. Его конструкция позволяет ему принимать как классическую круглую форму, так и треугольную. Во втором варианте колесо представляет собой гусеничный движитель. По замыслу разработчиков, техника на 
25 июня 2018, 10:07
Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне 
25 июня 2018, 07:03
УАЗ выпустит Patriot с «автоматом»

УАЗ выпустит Patriot с «автоматом»

В следующем году Ульяновский автозавод может выпустить на рынок новую версию модели Patriot. Внедорожник планируется оснастить 150-сильным двигателем с автоматической коробкой передач.

2,7-литровой силовой установкой ZMZ Pro сейчас комплектуется коммерческая модель UAZ Profi. Также обновлённый внедорожник получит передний мост от UAZ 

19 июня 2018, 09:24
Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре

Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре

В Самаре возле кировского рынка установили дорожные камеры. Они будут отслеживать водителей, которые паркуются с нарушением правил. Об этом в «Твиттере» сообщил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. По его словам, новые устройства будут работать 

19 июня 2018, 04:24
Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

В Самаре стало меньше на одну нелегальную парковку. 14 июня была снесена стоянка, которая располагалась на пересечении улицы Владимирской с проспектом Карла Маркса. Специалисты вывезли модульный КПП и снесли ограждения, сообщает 63.ru.

Стоит отметить, что эта стоянка стала 
14 июня 2018, 02:35
В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня 
7 июня 2018, 06:54
Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Оперативность сызранских эвакуаторщиков надолго запомнит житель города Бавлы. Он приехал из Татарстана в гости. Мужчина решил заехать на местный рынок, чтобы прикупить гостинцев. К сожалению для него, его угораздило оставить машину под запрещающим знаком. По словам бавлинца, он отошел всего 
22 марта 2018, 02:21
В блогах: про штрафы и эвакуаторы

В блогах: про штрафы и эвакуаторы

Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?

"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле 
11 декабря 2017, 07:53
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