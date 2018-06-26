Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у нового ТЦ «Гудок» или у железнодорожного вокзала. Минимальная сумма, на которую придется раскошелиться, выкупая машину со штрафстоянки, составляет 3,5 тысячи рублей. Из них почти 2000 - оплата работы эвакуатора, остальное штраф. Территория вокруг площади имени Куйбышева огорожена круглосуточно, сюда пускают только по пропускам. Кроме того, 4 улицы: Молодогвардейская, Красноармейская, Куйбышева и Льва Толстого - стали пешеходными. Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?
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26 июня 2018, 11:02
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В блогах: «Кому помешала парковка?»
Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова …
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26 июня 2018, 10:00
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Американские военные придумали треугольное колесо
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25 июня 2018, 10:07
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Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка
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25 июня 2018, 07:03
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УАЗ выпустит Patriot с «автоматом»
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19 июня 2018, 09:24
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Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре
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19 июня 2018, 04:24
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Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре
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Стоит отметить, что эта стоянка стала …
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14 июня 2018, 02:35
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В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»
Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня …
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7 июня 2018, 06:54
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Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани
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22 марта 2018, 02:21
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В блогах: про штрафы и эвакуаторы
Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?
"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле …
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11 декабря 2017, 07:53