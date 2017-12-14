На дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запретят парковку. Речь идет об 11 участках вдоль важных магистралей Самары. Ограничения вводятся на зимний период – до 1 апреля 2018 года.
«Для качественного зимнего содержания дорог, находящихся в ведении ГКП Самарской области АСАДО, и для безопасности дорожного движения на зимний период 2017 – 2018 г.г. на участках дублеров Московского ш. и ул. Ново – Садовой с 12 декабря 2017 года будут установлены дорожные знаки: 3.27 (остановка запрещена), 8.24 (работает эвакуатор), 8.5.7 (время действия)», - сообщает ГКП «АСАДО».
На дублере Московского шоссе ограничения будут действовать на участках: Врубеля – Луначарского, XXII Партсъезда – Жигулевская, Кирова – Ташкентская, Ракитовское шоссе – 1-й квартал Мехзавода.
На дублере Ново-Садовой ограничения вводят на участках: от дома 198 «а» до XXII Партсъезда, от улицы Академика Платонова до ул. Советской Армии, в районе ДК «Современник», от Кирова до Губанова, от ул. Советской Армии до здания 311 «г», от проспекта Масленникова до улицы Панова. Временные знаки также установлены на Ново-Садовой от Полевой до улицы Соколова, в оба направления.
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