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Материалы по теме:

В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре на Московском шоссе  в результате ДТП пострадал ребенок. Он попал под колеса микроавтобуса Hyundai County. По данным полицейских, 44-летний водитель маршрутки сбил подростка на зебре. ДТП произошло во вторник, 12 декабря, в 14:40 на 19 километре Московского шоссе.
13 декабря 2017, 01:38
Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

По словам очевидцев, в Самаре открыли проезд по улице Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Сообщения об этом и фотографии появились в социальных сетях.

«Открыли МШ/Луначарского. Блоков в 17.00 не было», - сообщил пользователь Serge Air 11 декабря.
12 декабря 2017, 03:15
В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.

«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников 

11 декабря 2017, 01:11
Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные 

8 декабря 2017, 07:25
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы 

5 декабря 2017, 07:02
Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. 

16 октября 2017, 05:04
Фото в блогах: во что превратился газон на улице Советской Армии

Фото в блогах: во что превратился газон на улице Советской Армии

Блогер Анна Носова обращает внимание властей, что участок напротив дома 153 по улице Советской Армии рядом с плановым университетом превратился в стихийную парковку. "Судя по высохшей траве и укатанной земле, данное место пользуется спросом у автолюбителей. Период дождей в самом 
9 октября 2017, 09:01
В Самаре разрешат парковку на газонах?

В Самаре разрешат парковку на газонах?

В губернской думе на заседании комитета по транспорту обсудили организацию новых парковок в Самаре. Чиновники сообщили, что на 1000 самарцев приходится 300 машин.  В центре города мест для парковки машин не хватает. В рамках комплексного ремонта дорог в старой части 

30 июня 2017, 10:07
В Самаре водитель Hyundai сбил насмерть мотоциклиста

В Самаре водитель Hyundai сбил насмерть мотоциклиста

Сегодня, в 18:30, на пересечении улиц Шверника и Ново-Садовой произошло ДТП со смертельным исходом. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети ВК, там столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Kawasaki.

По версии сотрудников полиции, 39-летний водитель на Hyundai ехал 
26 июня 2017, 11:08
В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой

В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой

В Самаре с 24 апреля возобновляется ремонт улицы Ново-Садовой. Автомобилистов ждут ограничения: будет запрещена остановка и стоянка с обеих сторон от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской.
 
В ближайшее время здесь появятся соответствующие предупреждающие знаки. Водителям следует заранее обдумывать маршруты.
17 апреля 2017, 11:05
Появилось видео, как в Самаре на Ново-Садовой сбили пешехода

Появилось видео, как в Самаре на Ново-Садовой сбили пешехода

Вчера, 13 августа, около 17:00 на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-вокзальной в Самаре был сбит пешеход. На видео трудно определить степень вины водителя. Все-таки машина совершила наезд на полной скорости. Однако свидетели категоричны: «Это пешеход в машину въехал. Он просто 
14 августа 2016, 11:11
В Самаре столкнулись «скорая» и два мотоцикла - «Харлей» и «Кавасаки», есть фото

В Самаре столкнулись «скорая» и два мотоцикла - «Харлей» и «Кавасаки», есть фото

Сегодня, 24 апреля, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись машина частной «скорой помощи» и два мотоцикла. Как передает портал 63.ru, неотложка ехала по направлению «в город», байки - «из города».  «Харлеем» управлял 33-летнй мужчина, он и пострадал в результате 
24 апреля 2016, 07:51
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