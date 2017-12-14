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Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары
В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.
«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. …
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14 декабря 2017, 11:14
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В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега
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10 декабря 2017, 03:37
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В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы
Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.
«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до …
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8 декабря 2017, 11:35
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В России для электромобилей введут бесплатные парковки
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7 декабря 2017, 04:17
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Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог: «Пришлось будить коллег»
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог. В соцсети Twitter глава региона рассказал о проверке состояния самарских дорог минувшей ночью, которую он провел, вернувшись из рабочей поездки в Москву.
«Прилетел. Дорога от а/п Курумоч в удовлетворительном состоянии. …
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6 декабря 2017, 01:29
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В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре
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27 ноября 2017, 10:20
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Возле стадиона «Самара Арена» начали строить парковки
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9 ноября 2017, 02:46
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В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары
Блогер 63ru негодует из-за того "адового беспредела с парковками, который сейчас творится в центре Самары". "Вот честно, не нужны мне ваши отремонтированные дороги и оплиточенные скверы с лавками. Потому что невозможно к ним подъехать, чтобы погулять. Да что там …
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9 ноября 2017, 09:28
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Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
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27 апреля 2017, 09:25
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В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок
В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны …
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24 марта 2017, 09:35
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На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)
Мэрия Самары сообщила, что с ноября по декабрь этого года в городе будут введены ограничения на ряде дорог.
Будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на следующих участках улиц и дорог:
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