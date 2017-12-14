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Материалы по теме:

Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.

«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. 

14 декабря 2017, 11:14
В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега

В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега

В Самаре продолжают вывозить скопившийся за несколько дней снег. Так, с основных магистралей в ночь с 9 на 10 декабря вывезли 2,8 тысяч тонн снега, заявил врио главы областного Минтранса Иван Пивкин.

«Ночью работало 119 единиц техники и 22 
10 декабря 2017, 03:37
В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.

«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до 
8 декабря 2017, 11:35
В России для электромобилей введут бесплатные парковки

В России для электромобилей введут бесплатные парковки

Владельцам гибридных и электрических авто могут предоставить своеобразные льготы в виде бесплатных парковок и более щадящих транспортных сборов, отмечают в Минприроды. По информации ТАСС, об этом заявил глава ведомства Сергей Донской.
Как отметил министр, до 90% вредных веществ воздуха в 

7 декабря 2017, 04:17
Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍. В соцсети Twitter глава региона рассказал о проверке состояния самарских дорог минувшей ночью, которую он провел, вернувшись из рабочей поездки в Москву.

«Прилетел. Дорога от а/п Курумоч в удовлетворительном состоянии. 
6 декабря 2017, 01:29
В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре

В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре

В сообществе "ВК" - "Новости Самары - Самара life" - поведали, что в ночь на 24 ноября "водитель "Крузака" очень удачно припарковался перед самой дверью продуктового магазина на улице Партизанской". Скорее всего, иронизируют горожане, с водителем элитной иномарки злую шутку 
27 ноября 2017, 10:20
Возле стадиона «Самара Арена» начали строить парковки

Возле стадиона «Самара Арена» начали строить парковки

В Самаре в начале ноября началось строительство парковок около стадиона «Самара Арена», на котором пройдут матчи ЧМ-2018. Одна из парковок – северная, которую «отсыпят щебнем», - будет временной, её площадь составит более 72 тысяч квадратных метров. Две - восточная и 

9 ноября 2017, 02:46
В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары

В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары

Блогер 63ru негодует из-за того "адового беспредела с парковками, который сейчас творится в центре Самары". "Вот честно, не нужны мне ваши отремонтированные дороги и оплиточенные скверы с лавками. Потому что невозможно к ним подъехать, чтобы погулять. Да что там 
9 ноября 2017, 09:28
Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 

27 апреля 2017, 09:25
В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны 

24 марта 2017, 09:35
На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)

На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)

Мэрия Самары сообщила, что с ноября по декабрь этого года в городе будут введены ограничения на ряде дорог.
 
Будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на следующих участках улиц и дорог:

4 октября 2015, 02:05
В Самаре хотят легализовать самовольные автопарковки

В Самаре хотят легализовать самовольные автопарковки

Власти Самары намерены легализовать самовольные парковки на обочинах дорог, тротуарах и во дворах жилых домов. Как пишет «Российская газета», уже в ближайшее время МУП «Городской земельный центр» оформит в собственность более 120 участков, захваченных под незаконные автостоянки. Чиновники надеются, что 
31 марта 2015, 12:17
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