В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября … В Самаре до сих пор есть многоквартирные дома, жители которых сидят без отопления. В частности, из-за порыва на теплотрассе эта проблема коснулась обитателей около 80 домов в областной столице. Городские власти опубликовали список зданий, в которых из-за коммунального ЧП не