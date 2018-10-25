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В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября
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25 октября 2018, 09:00
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Появилось видео с места взрыва дома в Самаре
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25 октября 2018, 07:48
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В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
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24 октября 2018, 10:07
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Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников
Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики …
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24 октября 2018, 08:54
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В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
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24 октября 2018, 12:25
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В Самаре отметили День пожилого человека
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2 октября 2018, 10:32
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В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации
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28 сентября 2018, 12:22
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Пенсионеры составляют треть населения Самарской области
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26 сентября 2018, 05:16