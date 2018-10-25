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В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре до сих пор есть многоквартирные дома, жители которых сидят без отопления. В частности, из-за порыва на теплотрассе эта проблема коснулась обитателей около 80 домов в областной столице. Городские власти опубликовали список зданий, в которых из-за коммунального ЧП не 
25 октября 2018, 09:00
Появилось видео с места взрыва дома в Самаре

Появилось видео с места взрыва дома в Самаре

CУ СК РФ по Самарской области уточнило данные по числу жертв в результате взрыва газа в одном из частных домов областной столицы. Инцидент унес жизнь только одного человека — мужчины. Также, силовики предоставили видео с места трагедии.
 
Напомним, страшный взрыв бытового 
25 октября 2018, 07:48
В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 
24 октября 2018, 10:07
Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики 
24 октября 2018, 08:54
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Треть жителей Самарской области — пенсионеры. На 1 июля этого года в регионе насчитывалось 986 тысяч человек, достигших пенсионного возраста. Интересно, что 22 % из них, то есть 213 тысяч самарцев, продолжают работать. По данным Самарастата, средний размер пенсий составляет 
26 сентября 2018, 05:16
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