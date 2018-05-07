В Жигулевске завершено расследование в отношении 20-летнего парня, которого обвиняли в краже денег у инвалида.
Потерпевший познакомился со злоумышленником на остановке общественного транспорта в марте этого года. Мужчина пояснил, что хочет продать магнитофон. Молодой человек, в свою очередь, заявил, что готов приобрести аппарат, если он ему понравится. Мужчины направились домой к продавцу.
Хозяин квартиры показал технику потенциальному покупателю. Парень заявил, что готов забрать его на следующий день, так как у него при себе нет нужной суммы.
Позже мужчины разговорились и потерпевший показал гостю три новые двухтысячные купюры. Положив их на стол, он ушел на кухню, чтобы заварить чай. Оставшись один в комнате, злоумышленник похитил денежные средства, а после отказался от угощения и, сославшись на неотложные дела, ушел. Потерпевший заметил пропажу денег лишь через несколько часов и обратился с заявлением в полицию.
Спустя некоторое время парень был задержан. Он пояснил, что украденные деньги потратил на продукты. О молодом человеке известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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