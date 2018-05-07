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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области

Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области

В Самарской области полицейские ищут раритетный голубой автомобиль «Москвич». Его украли из гаража в Сызрани. Об исчезновении машины сообщил ее хозяин. Автовладелец рассказал, что поставил машину в гараж в октябре 2017 года и, когда приехал за ней в апреле, обнаружил, 
3 мая 2018, 03:07
Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.

По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое 

3 мая 2018, 02:44
Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.

Молодые люди не смоги внятно ответить 

3 мая 2018, 11:26
500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника

500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника

В Самаре полицейские раскрыли разбой. К силовикам обратился 31-летний горожанин. Он заявил, что трое знакомых вымогают у него крупную денежную сумму. Потерпевший рассказал, что в прошлом работал у своих обидчиков в службе доставки, но уволился. Бывшие коллеги стали требовать у 

3 мая 2018, 10:08
71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала 

30 апреля 2018, 09:35
Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.

Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским 

27 апреля 2018, 02:05
Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.

На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали 

25 апреля 2018, 12:28
Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

В Борском районе расследуется уголовное дело в отношении 53-летней жительницы. Женщина подозревается в краже рекламной стойки от одной из местных аптек.

20 марта злоумышленница взяла санки внука и пришла с ними к месту будущего преступления. Женщина убедилась, что за ней никто 

18 апреля 2018, 12:15
Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Вчера, 13 апреля, на улице Магистральная Комсомольского района Тольятти случилось серьёзное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС фура налетела на бетонное ограждение, после чего сдвинула защитные блоки и смяла забор. Сообщение о ДТП 

14 апреля 2018, 03:01
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.

Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. 

11 апреля 2018, 09:37
Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

В полицию поступило сообщение о краже, совершенной на территории одного из кафе в Жигулевске. 44-летняя женщина решила отдохнуть со своими друзьями, а когда вернулась с танцпола, обнаружила, что из ее сумки исчезли кошелек и мобильный телефон. Ущерб она оценила в 

3 апреля 2018, 11:43
Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

На днях в магазин в микрорайоне В-1 в городе Жигулевске вошел покупатель. Мужчина спокойно прошел к полкам с товаром, взял оттуда продукты, спрятал их под одеждой и в карманы куртки и направился к выходу. Заметившие кражу сотрудники торговой точки попытались 

22 марта 2018, 11:23
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