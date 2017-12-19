В торговом центре "Сила спорта" состоялось торжественное открытие центра регистрации и выдачи так называемых FAN ID. На мероприятии присутствовали зампредседателя правительства Самарской области Станислав Казарин, врио министра спорта Дмитрий Шляхтин, а также суперболельщики - самые преданные фанаты футбола, заслужившие это звание.
Дмитрий Шляхтин заверил присутствующих, что паспорт болельщика - это гарант безопасности для всех любителей футбола, которые приедут в Россию: «Мы хорошо помним чемпионат Европы 2016 года, те проблемы, которые там возникли, когда были стычки и когда полиция не могла решать эти вопросы. Сегодня на уровне страны этот вопрос, я думаю, закрыт. Самое главное, этот паспорт позволяет любому участнику, который его имеет, беспрепятственно передвигаться по всей территории нашей страны».
В документе содержится вся необходимая информация о владельце, он позволит бесплатно пользоваться общественным транспортом и добраться на поезде до городов проведения матчей.
Получить паспорт болельщика можно только в том случае, если уже приобретены билеты хотя бы на один из матчей предстоящего мундиаля. Затем нужно оформить заявку на официальном сайте или же в самом центре выдачи FAN ID. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также номер бронирования или самого билета на предстоящий матч. В том случае, если заявку одобрят, болельщик получит уведомление в sms или по электронной почте, после чего ему выдадут долгожданный документ.
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