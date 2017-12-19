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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В 2018-м году самарские

В 2018-м году самарские "Крылья Советов" будут экипироваться компанией "Puma"

Как стало известно "ТЕРРЕ" из осведомленных источников, в 2018-м году форму для основы и второй команды "Крылья Советов" для участия в ФНЛ и Кубке России будет поставлять компания "Puma". Размер контракта - 40 млн.руб. В том числе, компания обязуется предоставить 

18 декабря 2017, 08:44
В Самаре выбирали нового главу местной федерации футбола

В Самаре выбирали нового главу местной федерации футбола

Для голосования собрались больше ста человек: тренеры и известные игроки. В результате голосования пост руководителя федерации футбола г. о. Самара занял бывший арбитр Сергей Марушко (на фото). Возглавлявший организацию ранее Зураб Циклаури, в связи с занятостью в клубе «Крылья Советов», 

18 декабря 2017, 07:03
Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
По словам главы 

15 декабря 2017, 10:06
«Крылья Советов» получат из бюджета Самарской области 111 млн рублей

«Крылья Советов» получат из бюджета Самарской области 111 млн рублей

До конца 2017 года «Крылья Советов» дополнительно получат из бюджета Самарской области 111  миллионов рублей. Такое решение было принято в четверг, 14 декабря, на внеочередном заседании Самарской губернской думы.

«Сегодня губернская дума одобрила поправки в бюджет 2017 года. В том числе 

14 декабря 2017, 03:16
В Самаре китайский телеканал снимает фильм, как город готовится к ЧМ-2018

В Самаре китайский телеканал снимает фильм, как город готовится к ЧМ-2018

Посмотреть, как Самара готовится к мундиалю, приехали журналисты из Китая. Съемочная группа телеканала «PP Sport» делает документальный фильм.
 
Журналисты из Поднебесной уже поговорили с вице-губернатором Александром Фетисовым. В планах - посещение стадиона «Самара Арена» и посмотреть, как местные «Крылья 
25 ноября 2017, 02:48
В 2018 году учебный год для студентов самарских вузов закончится в мае

В 2018 году учебный год для студентов самарских вузов закончится в мае

Так же как и в других городах-организаторах ЧМ-2018. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече со студентами МИСиС.
 
По ее словам, во время проведения мундиаля все права студентов будут соблюдены, поскольку все изменения в учебных планах являются 
17 ноября 2017, 08:22
Кто обеспечит безопасность мундиаля?

Кто обеспечит безопасность мундиаля?

Сегодня в Самаре работал межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем принимали  участие первые лица региона и руководители ряда федеральных структур, в частности 1-й зам директора ФСБ Сергей 

27 октября 2017, 05:57
Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

В Самарском университете началось обучение волонтеров к чемпионату мира по футболу - 2018. Всего на курс было подано более 10 тысяч заявок, в основном от студентов и школьников. Но пройти отбор смогут не все.
Набор волонтеров шел по федеральной и 

27 октября 2017, 11:55
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