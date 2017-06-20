ООО "Самарский пассаж" не удалось взыскать почти 350 миллионов рублей с областного ГУП "Центр размещения рекламы" и компании "СамРЭК". Спор развернулся из-за здания знаменитой "Фабрики-кухни".
Как утверждал истец, между ним и "Центром размещения рекламы" в 2013-м году был заключен договор мены. "Самарский пассаж" передавал в собственность Самарской области комплекс недвижимого имущества, и должен был получить нежилые помещения и машиноместа в строящемся офисном здании в Железнодорожном районе города. Компания "СамРЭК" выступала гарантом исполнения своих обязательств "Центром размещения рекламы". Однако, несмотря на то, что здание "Фабрики-кухни" вскоре было переоформлено, средства на счет "Самарского пассажа" так и не поступили, после чего бизнесмены обратились в суд и потребовали выплатить им 348 миллионов рублей.
Но в ходе разбирательств выяснилось, что по всем документам истец вовсе не являлся собственником здания "Фабрики-кухни", недвижимость же, которую должны были передать "Пассажу" на тот момент существовала только на бумаге, а ответчик не мог им распоряжаться. Таким образом, суд признал заключенную сделку ничтожной, и в иске отказал.
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