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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска

Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска

Суд обязал региональное министерство транспорта и автомобильных дорог отремонтировать 3-километровый участок дороги Самара-Волгоград-Чапаевск. Об этом сообщает областная прокуратура. Исковое заявление было подано после того, как чапаевская прокуратура совместно с местным отделом ГИБДД проверила состояние магистрали. В результате были выявлены дефекты 

20 июня 2017, 11:38
Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев

Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев

Губернский бюджет должен заплатить мэрии Тольятти почти 18 миллионов рублей. Такое решение принял областной арбитражный суд. Ответчиком по иску муниципалитета выступало региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Дело в том, что в 2013-2015 годах тольяттинский суд обязал мэрию во внеочередном 

16 июня 2017, 09:30
На фондовом рынке исчезли капиталы богатейших семей Самарской области

На фондовом рынке исчезли капиталы богатейших семей Самарской области

Более миллиарда рублей может составить ущерб от действий экс-руководителя самарского филиала компании "Тройка Диалог" Алексея Верещагина. Уникальное уголовное дело, в котором рассказывается о пропаже крупных денежных сумм, переданных ему в доверительное управление многими состоятельными и известными в Самарской области людьми, рассматривают 

15 июня 2017, 07:25
Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Трагедия произошла в квартире многоэтажки по улице Тополиная в Тольятти. По данным следствия, гражданка Малицкая разругалась со знакомой и начала ее душить. В результате сжатия шеи сломала подъязычную кость. Потерпевшая попала в больницу, где и умерла.
Свидетелями преступления были дети 

15 июня 2017, 06:06
В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.

«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - 
13 апреля 2017, 12:55
В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

Победителем повторного аукциона на реконструкцию памятника архитектуры "Фабрика-кухня" в Самаре стала санкт-петербургская строительная компания "ЭТС", говорится в материалах сайта госзакупок. Цена контракта - 577 миллионов рублей.

Подрядчику следует провести первоочередные противоаварийные мероприятия, инъектирование и армирование кладки стен, ремонтно-реставрационные работы, устроить системы 

19 октября 2016, 12:52
Фабрику-кухню отремонтирует

Фабрику-кухню отремонтирует "Гранд"

Контракт на реставрацию фабрики-кухни завода имени Масленникова в Самаре выиграло питерское ООО «Гранд». Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.
Как уже рассказывала Терра, федеральное государственное казенное учреждение "Центрреставрация" объявило тендер на проведение ремонтных и реставрационных работ на самарском 

23 августа 2016, 01:58
В Самаре создают парк «Космоград»

В Самаре создают парк «Космоград»

В музее «Самара Космическая» презентовали проект парка «Космоград». Для проекта разработан специальный сайт – космоград.рф (cosmograd.com), на котором можно предложить свои идеи.  

Предполагается, что парк «Космоград» объединит «Самару Космическую» с музеями предприятий авиакосмической отрасли, Самарским университетом, парком науки и культуры 

19 августа 2016, 09:47
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