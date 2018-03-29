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Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске
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29 марта 2018, 02:25
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Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани
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29 марта 2018, 12:15
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36 туристов попали в ДТП в Австрии
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28 марта 2018, 11:10
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Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области
Крупное ДТП произошло 28 марта в Красноармейском районе Самарской области. В районе 44 километра трассы "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" автоледи на «Шкоде» выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра женщина не уступила дорогу пассажирскому автобусу «Неоплан». Произошло столкновение.
В результате аварии пострадала водитель легковушки …
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28 марта 2018, 06:35
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В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства
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22 марта 2018, 03:57
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«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре
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22 марта 2018, 01:31
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Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре
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15 марта 2018, 04:04
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Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани
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7 марта 2018, 02:49
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Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
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6 марта 2018, 10:50
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Автоледи сбила семейную пару с ребенком в Самаре на Алма-Атинской
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14 февраля 2018, 10:35
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Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых
Страшная трагедия произошла сегодня, 8 января, в Волжском районе Самарской области. Около 6 часов утра на 24 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка» столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и бензовоз. За рулем вазовской легковушки находилась 19-летняя девушка. По предварительным сведениям сотрудников ГИБДД, …
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8 января 2018, 02:48
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В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford
В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик. ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд …
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28 декабря 2017, 03:40
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В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.
«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что …
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6 декабря 2017, 12:15
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Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке
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27 июня 2017, 03:55
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Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки
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29 марта 2017, 05:26